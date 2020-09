Celebra 25 años Warner Channel, con maratón de películas y series

¡El canal Warner Channel está de fiesta!, cumple 25 años y lo celebran con el Maratón de Comedias y con el Especial 25 Pilotos.

Este domingo 20 de septiembre

La selección de películas de comedia que ofrece el canal con los recurrentes temas de buen humor y lecciones de vida, amor, vida en familia y su dosis de risas, comienza el domingo 20 de septiembre, a las 14:10 horas.

Los pequeños gigantes: un grupo de niños, marginados y apartados por su escaso talento para el béisbol se enfrentan a las estrellas de la ciudad en un duelo que va más allá de lo deportivo. Luego, Adam Sandler es el hijo de Satanás y debe ocupar un lugar de privilegio ante sus ambiciosos hermanos en Little Nicky: el hijo del diablo. Vacaciones en Hong Kong tienen los protagonistas de Una pareja explosiva 2, pero pronto deben abandonar su asueto para tomar un peligroso caso. Si de viajes se tratan el amor lleva a Adam Sandler y Drew Barrymore a un safari por África en Luna de miel en familia, donde tomarán un posible amor que dejaron en el pasado. Para finalizar, ¿Quién *&$%! son los Miller?, en donde un pequeño traficante debe contratar a sus vecinos para fingir que es un capo del narcotráfico para salvar su pellejo.

Las series, el ADN del canal

Además, celebrarán transmitiendo el primer capítulo de 25 series: Friends, The Big Bang Theory, Alf, The West Wing, E.R., Gossip Girl, The Fresh Prince of Bel-Air, Full House y Gilmore Girls.

A partir del sábado 26 de septiembre, a las 7 horas.