Hacienda La Solariega un sitio ideal para comer en familia ricos chiles en nogada

El chile en nogada es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y su creación se dio en el estado de Puebla.

Los chiles en nogada se preparan con chile poblano relleno de picadillo y frutas, crema y granada para completar los colores de la bandera de México.

Se dice que monjas agustinas del convento de Santa Mónica realizaron el primer platillo para Agustín de Iturbide un 28 de agosto por su día de santo. Para celebrar los 199 años de esta comida, el chef Gerardo Quezadas propietario de Angelopolitano, en Ciudad de México llevará a Hacienda La Solariega en Querétaro todos los fines de semana de septiembre su octava temporada de chiles en nogada.

Quezadas eligió este sitio, ubicado en Camino Rancho El Riscal, colonia La Noria, en Huimilpan, Querétaro, porque brinda el espacio y se apega a los requerimientos derivados de la contingencia sanitaria.

También cuenta con el mejor equipamiento para recibir a decenas de personas todos los fines de semana hasta el 27 de septiembre o para quien prefiera, se contará con servicio a domicilio.

El objetivo es presentar la octava temporada de chiles en nogada del chef mexicano.

Esta temporada en Hacienda La Solariega se encontrarán 3 propuestas:

Este año no podrá celebrarse como antes, los grandes festejos que atraían a miles de personas al Centro Histórico, por tu salud, no podrán realizarse.

Ya podremos disfrutar de Querétaro, por el momento, evita salir si no es necesario.

¡Festeja a México salvando vidas! #VivoMéxico pic.twitter.com/nImb1bhOfW

— Querétaro Turismo (@QroTravel) September 8, 2020