¡Ajúa! Netflix lo tiene todo este mes patrio

Aislados del mundo exterior, tenemos que abrirnos a todas las posibilidades naturales y animadas dentro de casa y Netflix tiene nuestra atención con estrenos de acción y aventura, gastronomía, ficción y mucha realidad.

Jurassic World Campamento Cretácico

ESTRENO: Viernes 18 de septiembre

Animada por DreamWorks Animation Studios y producida por Universal Pictures y Amblin Entertainment

8 Episodios (de 22 minutos cada uno).

Nada más y nada menos que de los productores ejecutivos: Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley y Lane Lueras

Una atractiva historia paralela al éxito de taquilla “Jurassic World: Mundo Jurásico”, esta serie: “Jurassic World Campamento Cretácico” sigue a un grupo de seis adolescentes a la expectativa de ver qué les espera en un campamento de aventuras, en el otro lado de la Isla Nublar.

No se imaginan que la vida de cada uno de ellos depende de otro depende de lo como equipo estén dispuestos a hacer, pues: ¡los dinosaurios de la isla están fuera de todo control!

Drama, acción, realities… De todo para todos. Esto llega en Septiembre. pic.twitter.com/Stz30AdNYm — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 31, 2020

Las Crónicas del Taco

2ª temporada

7 episodios

Estreno: Martes 15 de septiembre.

La vida de las taquerías, el paisaje urbano que las enmarca y la historia detrás de sus cocineros y clientes frecuentes hacen de esta segunda temporada una fiesta para quienes disfrutaron de ver el popurrí de sabores y la variedad de gustos. ¡No puede faltar un buen taco este mes en tu mesa!

¿Con qué presentaciones nos deleitaremos?

Abran paso al controversial “Taco Americano” y a los tacos de…

Sudadero, cochinilla pibil y sus raíces místicas mayas.

Dirigida por Santiago Fábregas y producida por Hallie Davison y Pablo Cruz, esta segunda temporada recorre la Ciudad de México, Aguascalientes, Ensenada, Nuevo León, Yucatán, Jalisco y Baja California, e incluso Estados Unidos y Japón.

Imperdibles: Las nominadas y ganadoras de premios

Parásitos

1º de septiembre

Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono

8 de septiembre

The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada.

Lady Bird

22 de septiembre

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

El sustituto

4 de septiembre

Cuando traen a su hijo secuestrado de vuelta a casa, una madre sospecha que el niño no es su hijo, por lo que el capitán de la policía la envía al manicomio.

El sorprendente Hombre Araña

30 de septiembre

En este nuevo lanzamiento de la franquicia del arácnido, el joven Peter Parker aprende a controlar sus poderes cuando se enfrenta al archivillano Lagarto.

Annabelle 2: La creación

7 de septiembre

Años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a varios huérfanos, quienes pronto empiezan a temerle a una de sus creaciones.

Netflix para niños

Julie and the Phantoms

10 de septiembre

Una adolescente encuentra en un trío de fantasmas ochenteros la confianza que necesita para brillar en la música y acercarse al chico que le gusta.

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!

1 de septiembre

Bebé-Corp te invita a hallar a tu líder interior en este especial interactivo en el que tú tomas las decisiones y ejecutas las misiones como parte de un test vocacional.

Mascotas unidas

11 de septiembre

Un grupo de mascotas mimadas debe trabajar en equipo para salvar sus hogares (¿y el mundo?) luego de que las máquinas que dirigen su ciudad enloquecen y toman el control.

StarBeam

2ª temporada

8 de septiembre

El egoísta capitán Barbapez, la enojada Marla Malhumor… Nuestra superheroína StarBeam continúa su misión de detener a estos y otros villanos para salvar el día.

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas

3ª temporada: 22 de septiembre

El mono Chico Bon Bon y sus Reparadores están de vuelta con una nueva temporada para resolver toda clase de problemas.

La gran aventura LEGO

12 de septiembre

Tras ser confundido con un LEGO Master Builder, el pequeño Emmet se ve involucrado en una misión urgente para acabar con los malvados planes del presidente Negocios.

Las aventuras de Rocky y Bullwinkle

1º de septiembre

Cuando Boris, Natasha y Amadísimo Líder se apoderan de las transmisoras para hipnotizar espectadores, el FBI intenta detenerlos con la ayuda de Rocky y Bullwinkle.