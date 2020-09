Estrenos musicales en tiempos pandémicos

Corre el mes de septiembre y aquí te traemos una selección de música nueva para alimentar tu melomanía en pleno confinamiento domiciliario

La leyenda británica Deep Purple publicó este mes su vigésimo primer álbum de música inédita. Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, Steve Morse y Don Airey, muy apegados a su estilo y con gran energía, ofrecen 13 temas que rápido se han colocado en el gusto de los seguidores del género, y ya se posiciona en los primeros lugares de descargas en países como Escocia, Noruega, Suecia, Holanda, Italia, por mencionar algunos.

The Smashing Pumpkins está de vuelta. La agrupación comandada por Billy Corgan lanzó dos temas nuevos: ‘Cyr’ y ‘The colour of love’ como adelanto de lo que será un nuevo álbum de estudio.

“En muchos sentidos, este es el primer álbum real desde que nos reunimos”, afirma Corgan.

Metallica liberó su segundo álbum doble sinfónico, grabado en conjunto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Son 22 canciones y más de dos horas de un viaje suculento por temas llenos del poderío de la banda californiana con singulares arreglos para orquesta. Se incluyen dos temas inéditos “Human” y “No leaf clover”, además de éxitos como “Master of puppets”, “One” o “Wherever I may roam”.

Check out the two-hour S&M2 radio special that aired last weekend, featuring exclusive interviews from James, @larsulrich, @KirkHammett & @RobertTrujillo giving a behind-the-scenes account of what it was like to join forces with the @SFSymphony. Listen at https://t.co/GUBQ9Q3S5q. pic.twitter.com/U2kWwIKMhD — Metallica (@Metallica) September 4, 2020

La banda española Belako estrena su cuarto álbum titulado “Plastic Drama”. Se considera su producción más ambiciosa hasta la fecha, con el que buscan mostrar el verdadero significado de las cosas en un mundo, en el que todo se traduce en líneas de montaje, fabricación y explotación de seres vivos.

La agrupación estadounidense de rock experimental, The Flaming Lips, estreno el video de “Mother please don’t be sad”, un nuevo tema que forma parte de su próximo álbum de estudio ‘American Head’ que será lanzado el próximo 11 de septiembre.

La cantante colombiana Ela Minus ha estrenado tres sencillos: “They told us it was hard, but they were wrong”, “Megapunk” y “El cielo no es de nadie”, los cuales formarán parte de su álbum debut “Acts of rebelion”, que verá la luz el 23 de octubre próximo. Egresada de Berklee College of Music y radicada en Brooklyn, Nueva York, es una joven artista a la que hay que seguirle la pista