Vuelve con todo el poder: Reinvéntate

El tema del bienestar no es una moda de nuestro siglo, es valorar la salud mental, física y espiritual siendo conscientes de su inmensurable valor

¿Reinventarnos a nosotros mismos no sería como dar vueltas en el mismo círculo para volver a lo mismo? Me gusta pensar que hay un poder sobrenatural disponible para imaginar que nuestro innato deseo de ser mejores no es en vano. Partiendo de ahí y si sigues aquí conmigo, luce esperanzador. Conseguir nuestro bienestar por lo tanto, no puede estar basado solo en lo que hemos creado mujeres y hombres. Si no basado en el amor, que si bien, también lo creamos, hemos sido dotados con una semilla que hacemos germinar día tras día comenzando en nuestro ser. Se trata de esa posibilidad infinita que nos desafía, nos ilusiona y nos hace conocer la alegría al experimentar momentos de plenitud.

Si no, ¿entonces por qué querríamos reinventarnos en medio de esta oportunidad?, si es que así queremos mirar esta crisis de la que todavía no salimos como humanidad. No podemos seguir como éramos sin ni siquiera detenernos a reflexionar a nivel personal lo que exigimos a nivel comunidad y global.

Sigue pareciendo contradictorio que si todo lo hacemos para tener paz, ¿por qué al final del día no la tenemos? ¿Por qué estamos tan preocupados y lo manifestamos enojándonos o desesperándonos silenciosamente?

Hay que hacer el esfuerzo por renacer desde el interior, desde los pensamientos, los deseos y entonces actuar.

Examina tu corazón

• ¿Por qué siento incomodidad?

• ¿Qué habría que mejorar?

• ¿Cómo puedo brillar?

• ¿A qué caminos no quiero regresar o retroceder?

• ¿Qué palabras no quiero volver a decir?

• ¿A quién no quiero lastimar?

• ¿Cómo quiero trabajar?

• ¿Cuál es mi propósito en esa idea?

Podríamos emplear este valioso espacio en la revista para decirte varias técnicas, para darte recetas mágicas, o trucos “válidos”, pero la ciencia del bienestar va más allá de rituales y de sentir la dicha y felicidad solo por lo que posees materialmente. Viene de dar y para dar hay que estar plenos.

Salir de la apatía, de la depresión, del estrés, de la impotencia va también más allá de aplicar la psicología y la ciencia del comportamiento, ¡radica en la fuerza de tu voluntad, en tu fe y en ver por ti y por los demás!

Qué grande prueba estamos pasando en este confinamiento. No vemos a nuestros familiares, no podemos salir con libertad con nuestros amigos, vaya, ni siquiera podemos ser libres para ejercitarnos o tomar un respiro sin el temor de contagiar o ser contagiados.

Es tiempo de frenar, de hacer una PAUSA a nuestro favor. De salir fuertes de esta situación, de poner en práctica hábitos que construyan y no que nos destruyan o que destruyan a los demás. De tomar conciencia de nuestra huella en el Planeta, de nuestro consumo y de nuestra forma de aportar valor a la historia. De mirar más lejos de nuestros límites para generar soluciones. De impulsar.

Fluye

Para mejorar tu estado de ánimo…

• Siembra paz

• Muévete

• Supera los prejuicios

• Cultiva ilusiones

• Crea relaciones duraderas

• Frena los pensamientos que te hacen daño, no los aceptes

• Mira tus prioridades

• Abraza tu vida

• Aporta soluciones que hagan mejor la vida a otras personas

• Escribe en qué momentos te sientes realmente feliz

• Muestra compasión.

• Escribe tu manifiesto

¿Tienes mente y corazón dispuestos? Parece una tarea difícil, casi imposible pero no lo será cuando des el primer paso y por eso estamos para acompañarte. Esto se trata de ir paso a paso. Toma papel y lápiz, porque este momento es de “papelterapia”

Te invitamos a mostrarte por escrito que deseas cuidarte, alimentarte de forma más consciente, agradecer agradecer más seguido, mejorar tu actitud; pensar antes de solo reaccionar.

Ama tu vida, apréciala, agradécela y respeta la vida de los demás. Eso sí sería reinventarnos.

Podemos aprender a ser felices

Quizá vivíamos bajo conceptos erróneos de felicidad, de lujo y de bienestar pero estamos a tiempo de respirar profundo, agradecer y fluir.

El lugar más feliz del mundo debe ser tu mente, Pat Maldonado.

Escríbenos, si te gusta esta sección y podemos continuarla para gozar juntos de una vida sencilla, sostenible y saludable. Construir juntos el mundo que queremos.

Editora, mentora de emprendedores y directora de @myflowacademy.