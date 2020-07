Cinco deportes en tendencia para mejorar tu salud

Redacción

La clave para lograr una rutina más saludable que involucre ejercitarte es encontrar algunos deportes que realmente te gusten, así será más sencillo crear la disciplina y ser constante.

Por ello, elegimos algunos de los deportes y ejercicios más interesantes del momento que han ganado fama a nivel mundial (incluso entre celebridades) que pueden convertirse en tus favoritos.

Este derivado de las artes marciales orientales es uno de los deportes más completos y ha ganado fama alrededor del mundo pues además de divertido y retador, es una excelente opción para liberar estrés.

Personalidades como Gina Carano, ex peleadora de UFC y actualmente actriz, ha mostrado sus habilidades en dicho deporte en películas como Fast & Furious 6 y Deadpool. También es favorito de Gina Rodríguez, Wiz Khalifa, Halle Berry, Lauren Conrad, Ryan Gosling y más.

Se ha convertido en tendencia a nivel mundial durante los últimos años y se realiza mientras te suspendes en el aire por medio de una tela. Así, las posturas se mantienen y los estiramientos y flexiones tienen mayor profundidad.

Algunas de sus fervientes seguidoras son la supermodelo Natasha Poly, la actriz Lena Dunham, Vanessa Hudgens y Gwyneth Paltrow. Pink incluso lo ha utilizado en su performance.

Aunque en realidad se originó hace algunas décadas años en Finlandia, hasta ahora se ha popularizado de forma masiva a nivel internacional. Se trata de un entrenamiento de intervalos de alta intensidad -como lo dice su nombre: High Intensity Interval Training– que ha conquistado a gran cantidad de seguidores alrededor del mundo ya que promete bajar un alto nivel de calorías en relativamente poco tiempo (con una hora tendrás suficiente) y seguir bajando en las siguientes 24-48 horas tras haber terminado la rutina.

Celebridades como Reese Witherspoon, Ellie Goulding, Scarlett Johansson, Jennifer Lopez son adictas a este tipo de ejercicio.

El Ballet Fit es una de las últimas tendencias, nació en Nueva York y fusiona lo mejor del mundo del ballet y la gimnasia en sesiones de 50 minutos donde además de trabajar la fuerza y la coordinación, también se tonifican los músculos, se perfecciona el equilibrio y la flexibilidad con ejercicios cardiovasculares al ritmo de música clásica y hits del momento en los bloques más intensos.

Una de las pioneras de este deporte es la bailarina profesional Mary Helen Bowers. La lista de clientes privados de Bowers incluye una impresionante lista de celebridades, supermodelos de Victoria’s Secret y más.

El jiujitsu brasileño es otra de las artes marciales que han tenido un crecimiento exponencial en las grandes ligas como la UFC. Se trata de un excelente ejercicio y forma de defensa personal que te hará trabajar todo el cuerpo, pensar cuidadosamente, fluir, relajar tu mente y fortalecer tus músculos al mismo tiempo.

Lo mejor de todo es que no importa tu edad, complexión física o género, en cada entrenamiento aprenderás nuevas herramientas para someter a cualquier oponente sin tener que utilizar golpes. Algunos fanáticos de este interesante deporte son Henry Cavill, Demi Lovato, Charlie Hunnam, Ashton Kutcher, Chadwick Boseman y Russell Brand.

