Más jazz para disfrutar en línea este fin de semana

María Alonso, Jazz a la Mex y Juggernot son las bandas que participarán en el cuarto día de actividades del Festival Internacional Jazz en línea

Redacción

María Alonso, Jazz a la Mex; Juggernot, Magnolia, Filulas Juz, Cienfuegos, e Iraida Noriega, fueron algunas de las bandas que participarán en el Festival Internacional Jazz de Verano, que lleva a cabo en línea la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, del 13 al 19 de julio.

María Alonso (voz), Jorge Lagunas (guitarra), Andrés Lores (bajo), y Oscar Musiate (batería), integrantes de ‘María Alonso, Jazz a la Mex’, brindaron su concierto en línea con temas como “Llorona”, “Voy a apagar la luz”, “Acá entre nos”, y “No me vayas a perder” de la autoría de la vocalista, entre otros temas, con el ritmo que provoca el jazz.

Entre las colaboraciones de la Banda de Música del Estado, participaron los maestros Javier García, Gerardo Merino S., Gerardo Merino G., Juan Carlos Murillo e Iván Rangel; interpretaron el tema “St. Louis Blues” de W.C. Handy, teniendo como escenario la antigua estación del tren.

De la Ciudad de México, la banda Juggernot, integrada por los hermanos Asaph y Samuel Sánchez y César Baruch de la Guardia, brindó su concierto con una propuesta de jazz y electrónica, entre la música instrumental académica y la sensibilidad.

Javier Vázquez, Darío Aguilar, Mauricio Torres, Rubén Abitia, Alejandro Orozco y Paola Martínez, jóvenes integrantes de la banda queretana “Magnolia”, deleitaron a sus seguidores con su concierto en línea, en donde interpretaron temas como: All of me, Song for may father, The saga of Harrison Crabfeathers y Fly me to the moon, entre otros.

Luis Obregón, integrante de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, tuvo participación con el tema “Petite fleur” de Sydney Bechet.

El quinteto Cienfuegos, de Jalisco, condujo su participación con temas que fueron del rock al jazz y la música contemporánea, con excitantes improvisaciones enmarcadas en la música de México.

En el ciclo académico, se llevó a cabo la tercera y última parte de la conferencia “La influencia del jazz en la música clásica de los siglos XX y XXI”, a cargo de Leticia Pérez y Leonardo Bautista. De igual manera, este jueves cerró el taller “Armonía y composición en el jazz moderno” impartida por Andrés Carapia.

Los integrantes de Sarabanda, Eduardo Núñez, Serguey Sokolov, Juan Alzate y Alonso Hernández, brindaron la clase magistral de este día, en donde abordaron su experiencia al incursionar en el jazz de manera individual, las instituciones en las que se formaron y las recomendaciones que, desde su perspectiva, pueden mejorar las experiencias de los participantes en esta clase magistral en línea.

Culminando el cuarto día del programa del FIJV, se presentó Iraida Noriega, dando muestra de su amplia trayectoria artística en un concierto que se disfrutó de principio a fin, donde la artista de la Ciudad de México, hizo gala de su improvisación envuelta en el jazz, con temas como “Midght caller”, “Nada será igual”, ambas de su autoría, así como “Serenata huasteca”, de José Alfredo Jiménez, entre otros temas que ejecutó de manera exquisita.

Sobre su participación, Iraida publicó en su concierto: “La circunstancia que vivimos me llevó a crear un concierto en solitario, con 3 segmentos: uno a piano y voz, otro con el uku mariposa (un instrumento de diseño personal) y el último de live looping. Aunque el concierto es en solitario, nunca estuve sola en el camino”.

Las actividades continúan en Facebook y YouTube de la Secretaría de Cultura del Estado, hasta el 19 de julio.

El programa puede consultarse en www.culturaqueretaro.gob.mx.

FOR