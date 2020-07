Museo de Motown reabre después de cuatro meses

El Museo de Motown estuvo cerrado desde el pasado marzo debido a la pandemia. Ahora abrió sus puertas con medidas sanitarias

AP

El Museo de Motown abrió sus puertas al público por primera vez en cuatro meses.

En el edificio de Detroit fue donde Berry Gordy Jr. construyó su imperio musical. Este estuvo cerrado desde marzo debido a la pandemia del coronavirus.

Los visitantes acudieron en manada a ‘Hitsville, U.S.A’, como también se conoce el edificio.

“Tuvimos casi un lleno total hoy”, dijo a periodistas Robin Terry, presidenta y directora ejecutiva del Museo de Motown. Ella llevaba un tapabocas en el que decía ‘Hitsville’. “Así que parece que está funcionando para nuestros visitantes. También cumpliendo nuestras expectativas de seguridad».

Antes de entrar al edificio, los visitantes debieron llenar cuestionarios de salud y someterse a chequeos de temperatura. Si pasaban la prueba, debían ponerse una etiqueta adhesiva que decía: “Firmado, sellado, entregado. Estoy bien”, en referencia al éxito de Stevie Wonder: ‘Signed, Sealed & Delivered’. (Firmado, sellado y entregado).

Una vez adentro, no más de 10 visitantes a la vez recibieron una visita guiada por el edificio histórico en West Grand Boulevard. Para ayudar a mantener la distancia social recomendada, calcomanías en forma de discos fueron esparcidas por el piso. Esto a lo largo del museo. Decían: “Detente en nombre del amor. Mantente a 6 pies de distancia”, en una referencia al clásico de Diana Ross & The Supremes ‘Stop in the Name of Love’.

Otro cambio importante es tomar fotos, algo que por años estuvo prohibido. Ahora no solo se puede sino que te animan a hacerlo.

“Ese es probablemente el cambio más celebrado en el Museo Motown”, dijo Terry. “Durante mucho tiempo, uno no podía tomar fotos aquí. Dijimos, ‘¿qué mejor momento que ahora para permitir que nuestros visitantes, nuestros fans, vengan y capturen sus momentos en Hitsville. Que los compartan con el mundo”.

Gordy lanzó Motown en 1959. Su difunta hermana, Esther Gordy Edwards, fundó el museo en la antigua sede de Hitsville en 1985. Además de Stevie Wonder y The Supremes, The Miracles, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye y muchos otros grabaron ahí sus discos antes de que el sello se mudara a California en 1972.

