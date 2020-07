E-motus invita a pasar un verano para adquirir habilidades jugando

Giovanna Cancino

Para estas vacaciones Elsie Sánchez y un grupo de personas tienen preparado el curso de verano en línea: E-motus.

Los cursos son de lunes a jueves de las 11:00 a 14:00 horas, en dos grupos, uno para menores de 7 a 9 años de edad y otro de 10 a 13 años de edad. Los informes son por vía telefónica al número 5572217026. El costo es de 7 mil 600 pesos o 2 mil pesos por semana.

La idea sale de la necesidad de trasmitir a mis hijos muchas cosas que he estudiado los últimos 12 años que me han dado otra perspectiva de la vida, ha sido un camino de descubrimiento en el que he encontrado muchas disciplinas e información que me ha ido dando como herramientas para ir enfrentando la vida con mejores habilidades”, comenta Sánchez, director de E-Motus.