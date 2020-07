¿Te gustan los Rolling Stones? Tienes que leer esto

El material de los Rolling Stones cuenta con tres temas descartados y versiones alternativas. Una de estas cuenta con la participación de Jimmy Page

AP

Los Rolling Stones lanzarán una nueva versión de su álbum de 1973 ‘Goats Head Soup’ con tres canciones inéditas, una de ellas con el guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page.

La banda anunció el jueves que el lanzamiento del 4 de septiembre incluirá ediciones con cuatro CDs y vinilos con 10 tracks adicionales, entre tomas descartadas y versiones alternativas.

Page participa en una canción llamada ‘Scarlet’. Los Stones también lanzaron un video para una de las canciones inéditas, titulada ‘Criss Cross’.

‘Goats Head Soup’ incluye una de las baladas más famosas de la banda, ‘Angie’.

Los Rolling Stone lanzaron Goats Head Soup el 31 de agosto de 1973.

En el vinilo aparecen las canciones ‘Dancing with Mr. D’, ‘100 Years Ago’, ‘Coming Down Again’, ‘Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker’ y ‘Angie’. En el primer lado del vinilo.

En el lado B aparecen las canciones ‘Silver Train’, ‘Hide Your Love’, ‘Winter’, ‘Can You Hear the Music’ y ‘Star Star’.

El disco alcanzó los primeros lugares en las listas de popularidad, incluyendo Gran Bretaña y Estados Unidos.

Las canciones fueron escritas por Mick Jagger y Keith Richards. Destaca la balada ‘Angie’ que se posicionó como el tema icónico del álbum.

Para 1973 los Stones llegaban al estudio antecedidos por un álbum ‘Exile on Main St.’ que obtuvo buenas críticas.

‘Exile on Main St.’ fue un álbum doble que la banda realizó fuera de Inglaterra. Tenía problemas con el fisco y con la policía por consumo de drogas.

Ambos discos y los Stone en general representan una época de desencanto juvenil en las autoridades preestablecidas.

Junto con los Beatles ejemplificaron un modelo musical contestatario en donde la música pop tenía una propuesta estética y ética.

La dupla Lennon-McCartney, la influencia de la música oriental traída por George Harrison, junto son sus aspectos filosóficos, congeniaron con teorías posestructuralistas del momento.

Le revisión de un material como ‘Goats Head Soup’ traerá a los nostálgicos una época musical en donde sus ‘Satánicas Majestades’ imponían la moda a seguir.

Cabe destacar en en estas grabaciones participaron, además de los Rolling Stones, músicos destacados de la época, como Billy Preston.

‘Goats Head Soup’ representa un cambio en la dirección musical que había desarrollado la banda en años anteriores.

MT