Elton John de vuelta al escenario con: “Farewell Yellow Brick Road Tour”, y anuncia gira en Norteamérica

Ha pasado el tiempo de posponer conciertos, Elton John retoma su agenda artística y da a conocer el calendario de su gira: “Farewell Yellow Brick Road”.

El ídolo británico dice sentirse más saludable que nunca, que ha aprovechado este tiempo en c asa con su familia para ponerse en forma.

Extraña estar de gira

It is with great excitement that we can announce Elton's return to the stage in North America on January 19, 2022.

For more information, please visit https://t.co/CcJKU471U8 #eltonfarewelltour pic.twitter.com/M3qZrR5yYE

— Elton John (@eltonofficial) September 23, 2020