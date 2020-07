Hallan cuerpo en lago donde desapareció actriz Naya Rivera

El cuerpo de Naya Rivera fue descubierto cinco días después de que la actriz de 33 años desapareció en el Lago Piru, donde su hijo fue hallado el 8 de julio solo horas después en un bote alquilado, dijo la policía del condado de Ventura.

No confirmaron de inmediato que los restos encontrados fueran de Rivera, pero el día que ésta desapareció dijeron que creían que se había ahogado en el lago al noroeste de Los Ángeles. Una conferencia de prensa se programó para las 2 de la tarde locales (2100 GMT).

Equipos de búsqueda encontraron el cuerpo flotando en el área noreste del lago y notificaron al médico forense del condado, dijeron las autoridades.

El lago, que queda a una hora en auto de Los Ángeles, fue registrado por docenas de buzos que trabajaron en sus aguas con poca visibilidad, con la ayuda de helicópteros, drones y vehículos todo terreno.

Rivera interpretó a la porrista Santana López durante seis temporadas en la serie musical “Glee” que se transmitió por Fox de 2009 a 2015.

La maldición de Glee

De ser declarada muerta, sería la tercera integrante del elenco que fallece en su treintena.

Cory Monteith, uno de los protagonistas de la serie, murió a los 31 años en 2013 de una mezcla tóxica de alcohol y heroína. Y Mark Salling, quien Rivera salió en algún momento, se suicidó en 2018, a los 35 años, tras declararse culpable de cargos de pornografía infantil.

Rivera tenía experiencia paseando en bote en el lago del Parque Nacional Los Padres, dijeron las autoridades.

Videos de seguridad muestran a Rivera y su hijo, Josey Hollis Dorsey, saliendo en el bote rentado.

Cuando el bote no regresó, su vendedor lo encontró a la deriva en el extremo norte del lago el miércoles por la tarde, con el niño dormido a bordo. El pequeño dijo a los investigadores que él y su madre habían estado nadando y que él volvió al bote pero ella no, según una declaración de la policía.

El niño llevaba puesto un chaleco salvavidas, y en el bote había otro chaleco junto con la cartera y un documento de identificación de Rivera.

Se cree que la actriz se ahogó “en lo que parece ser un accidente trágico”, dice la declaración.

El niño, a quien Rivera tuvo con el actor Ryan Dorsey, estaba sano y salvo con miembros de su familia, dijeron las autoridades. La pareja se divorció en junio de 2018 luego de casi cuatro años de matrimonio.

El tuit más reciente de Rivera, del 7 de julio, dice “sólo nosotros dos”, con una foto de ella y su hijo.

