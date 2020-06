La guitarra acústica de Kurt Cobain rompe récord en subasta

La guitarra usada por Kurt Cobain en la sesión acústica, ‘MTV Unplugged’ se convirtió en el instrumento más caro jamás vendida, por la cantidad de 6 millones de dólares a través de una subasta.

La guitarra usada en la icónica presentación de 1993, estaba pensada a venderse en una cantidad entre 1 o 2 millones como parte de la venta por Julien’s Auctions, ‘Music Icons’, realizada este fin de semana.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged!

Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

#Auction #JuliensAuctions #RockNRoll #KurtCobain #Nirvana #WorldRecord pic.twitter.com/ZbNg13yUHu

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 20, 2020