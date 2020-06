Fallece el actor de Bollywood Sushant Singh Rajput

Fallece el actor, Sushant Singh Rajput, reconocida figura de Bollywood. Fue hallado muerto en su casa de Mumbai. La policía informó que se trató de un suicidio, y no se encontró ninguna nota.»Se quitó la vida en su residencia, nuestro equipo está trabajando allí», dijo el comisionado de la policía, Manoj Sharma.

«Nos produce un profundo dolor compartir que Sushant Singh Rajput ya no está con nosotros», informó en un comunicado de prensa el agente del actor. «Les pedimos a sus fanáticos que lo mantengan en el recuerdo celebrando su vida y su trabajo, y a los medios que mantengan la distancia en este momento de duelo».

