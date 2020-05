Rara defensora de la cocina mexicana protagoniza documental

Si estás haciendo guacamole y le echas ajo, te tenemos malas noticias: no lo estás haciendo bien ¿Mueles la cebolla? Eso tampoco se hace. Y por favor, deja el aguacate grumoso.

Así lo dice Diana Kennedy, a sus 97 años una de las más grandes autoridades de la cocina tradicional mexicana para el público anglohablante. A lo largo de décadas, ha dominado, documentado y protegido ferozmente los estilos culinarios de cada región de México.

Este verano boreal, un retrato tan picante como sus platillos llega en forma de un documental, “Diana Kennedy: Nothing Fancy”, que marca el debut de Elizabeth Carroll como directora de un largometraje.

La película sigue el insólito ascenso de una mujer inglesa como una de las más respetadas autoridades de la cocina mexicana en el mundo. Ha sido llamada “la Julia Child de México”, “la Mick Jagger de la cocina mexicana” e incluso la “Indiana Jones de la comida”.

