Murió la estrella de la música country, Kenny Rogers

Kenny Rogers, leyenda de la música country de Estados Unidos falleció a la edad de 81 años. Un representante de la familia anunció que «falleció en paz en su hogar de causas naturales».

Asimismo, la familia indicó que se organizará una ceremonia de despedida íntima, sin que esta decisión tenga relación “con la situación de emergencia nacional provocada por el Covid-19”, la pandemia que azota al mundo.

Rogers ocupó los primeros puestos de las carteleras de música pop y country durante los años 80 y 90 y ganó tres premios Grammy.

«Nunca sabes cuánto amas a alguien hasta que se va. He tenido tantos años maravillosos y momentos maravillosos con mi amigo Kenny, pero sobre todo por la música y el éxito, lo amé como un hombre maravilloso y un verdadero amigo», dijo la cantante Dolly Parton en sus redes sociales.

You never know how much you love somebody until they’re gone. I’ve had so many wonderful years and wonderful times with my friend Kenny, but above all the music and the success I loved him as a wonderful man and a true friend. pic.twitter.com/hIQLIvt8pr

— Dolly Parton (@DollyParton) March 21, 2020