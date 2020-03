‘The Illusionists’ llega a Querétaro del 10 al 14 de junio

Los ocho mejores ilusionistas del mundo estarán presentes en Querétaro del 10 al 14 de junio, en auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Recientemente Ocesa confirmó la presencia de The Illusionists, quienes visitaron la Ciudad de México el año pasado y tuvieron una temporada exitosa. Este año, ampliarán sus sedes de presentación a Querétaro y Guadalajara.

La venta de boletos se realizará a partir de este jueves 12 de marzo para todo el público a través de las plataformas de eTicket.

Aryel Altamar El Mentalista, Joaquín Kotkin El Surrealista, Florian Sainvet El Manipulador, Leonardo Bruno El Alquimista, Mark Kalin El Anfitrión, Andrew Basso El Escapista, Valentin Azéma El Evasivo y Jinger Leigh La Encantadora harán vibrar a los queretanos.

En 2019, The Illusionists: Directo desde Broadway rompió récord de taquilla con una temporada que tuvo que alargarse debido a su éxito en el Teatro Telcel, de la Ciudad de México.

Es por eso que, para este año, el show conformado por ocho ilusionistas de talla mundial regresa y ahora llevará sus mejores actos al interior de la república.

Aryel Altamar (el Mentalista) es hipnotista profesional con más de 14 años de experiencia. Ha desarrollado uno de los shows más divertidos de habla Hispana, donde la hipnosis es el motor de toda la comedia. Se ha presentado en varios programas de TV, tanto nacional como internacional, demostrando sus habilidades como mentalista.

Joaquín Kotkin (el Surrealista) mejor conocido como El Mago de la Media Barba es reconocido como uno de los magos mexicanos más destacados en Iberoamérica. Su personalidad inquieta lo ha hecho incursionar en diferentes ramas de la magia, por lo que es considerado uno de los 20 mejores Family Entertainers a nivel mundial.

Florian Sainvet (el Manipulador) inicia su carrera como mago a la edad de 16 años. Florian participó en la serie de televisión France’s Got Talent, donde sorprendió a los jueces y al público con sus actos de magia. También se presentó en el The World Championship of Magic, donde fue ovacionado.

Leonardo Bruno (el Alquimista) lleva la magia en la sangre, pues su abuelo es uno de los magos más importantes de México. En 2015, Leonardo fue parte del elenco de The Illusionists, donde siete talentosos ilusionistas crearon uno de los shows más espectaculares.

Mark Kalin (el Anfitrión) ha sido uno de los magos más influyentes de la última década. Ha llevado sus sorprendentes ilusiones a casinos, centros de arte, programas de televisión, e incluso su propio teatro experimental en Reno, Nevada. Cuando era joven, Mark se especializó en magia de cerca, pero más tarde amplió su repertorio de la mano de la prestidigitadora Jinger Leigh.

Andrew Basso (el Escapista) es originario de Italia también conocido como “El sucesor de Houdini”, Andrew Basso llega para hacernos creer de nuevo en la magia; tal como lo ha hecho ante miles de espectadores en la Ópera de Sídney, el Hammersmith Apollo de Londres, la Arena de Verona en Italia y más de 100 teatros alrededor del mundo.

Valentin Azéma (el Evasivo) descubrió su amor por la magia desde niño. Participó en muchos programas de televisión franceses hasta que se unió al elenco de The Illusionists en el tour por Kazajistán y Europa; además de aparecer en la versión en vivo de Now You See Me en China. Una experiencia única con un toque de humor y misterio.

Jinger Leigh (la Encantadora) es una mezcla única de elegancia y teatralidad que redefine el viejo arte de la hechicería. En 2013 se convirtió en la primera mujer en unirse a The Illusionist y en 2016 se volvió la única en la historia en presentarse en Broadway.

Sin mencionar que su alianza con el mago Mark Kalin dio un resultado más allá de este mundo que combina el arte de la danza y la ilusión.

Directo desde Broadway se presentará en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, del 10 al 14 de junio.

La venta de boletos inicia este jueves 12 de marzo para todo el público con un precio especial por lanzamiento con 20 por ciento de descuento, con todas las tarjetas.

Consigue tus boletos en las plataformas de eTicket.

