María Elena conmueve al acompañar con su sax a Ximena Sariñana

Después de seis meses de haber sido atacada con ácido, la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, volvió a tocar y lo hizo acompañada de Ximena Sariñana en un programa de televisión en vivo.

Este martes 10 de marzo, la saxofonista María Elena Ríos se presentó en el programa de Paola Rojas para hablar de su historia de vida, así como para regresar al escenario como artista musical.

María Elena apareció de espaldas junto a su saxofón e interpretó la pieza de «La Llorona» compuesta por Marco Antonio Solís y Angélica Vale. Frente a ella estaba Ximena Sariñana, que cantó fragmentos acompañándola.

María Elena habla del ataque en su contra

En entrevista con Paola Rojas, la saxofonista platicó sobre el ataque y cómo ha salido adelante.

La saxofonista estuvo de espaldas durante su charla con Paola Rojas; contó que su cicatrización llevará años, «yo no pierdo la esperanza porque es un proceso muy lento, no es una cicatrización fácil, llevará entre cinco y seis años que yo pueda estar como estaba y eso me desconcierta mucho. Gracias a Dios puedo tocar, porque era lo que más me mataba pensar».

«Gracias a Dios puedo tocar, porque era lo que más me mataba pensar. Es una cicatrización muy dolorosa, a veces me da mucha comezón, como si me pellizcaran y tengo la necesidad de alzar el cuello o hasta encoger la boca, lamento mucho tener que estar dependiendo totalmente de mis papás porque ya están grandes y me pesa mucho causarles molestias», dijo.

La saxofonista contó que la mañana del 9 de septiembre del año pasado, un hombre llegó a su negocio para pedirle asesoría sobre son respecto a la solicitud de un pasaporte.

«Fue a las 10 de la mañana, se acercó un hombre que parecía humilde, traía una carpeta con sus documentos y llevaba con él una cubeta de aproximadamente dos litros, yo pensé ‘seguro lleva su almuerzo'».

Refiere que cuando esta persona le vertió el líquido que traía en la cubeta, ella supo que era ácido.

Lo intuí por cómo veía que mi piel se deshacía, luego me enteré que se trataba de ácido sulfúrico», dijo.

El pasado viernes la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, encabezada por Santiago Nieto, dieron a conocer este viernes que fueron congeladas las cuentas bancarias del ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, considerado actor intelectual del ataque con ácido a la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz.

Te puede interesar: Familia de Vera Carrizal niega ser responsable del ataque a…

LRR