Katy Perry y Orlando Bloom esperan su primer hijo

Luego de una dura separación entre la cantante Katy Perry y el comediante Russell Brand, quien le solicitó el divorcio a través de un mensaje de texto el 31 de diciembre de 2011, la artista sorprendió con el lanzamiento de su última canción, donde reveló que espera su primer hijo con su actual pareja el actor Orlando Bloom.

En el video de ‘Never Worn White’, Perry luce un vestido blanco acariciando su vientre dejando al descubierto su embarazo .

La artista de 35 años, compartió un mensaje con sus seguidores en Twitter: “Dios mío, me alegro mucho de no tener que guardármelo más”. Miles de seguidores la han felicitado por el nuevo integrante de la familia.

Let’s just say it’s gonna be a jam packed summer… 🎶♥️🙂 #NeverWornWhite is out now https://t.co/mjuyUEO7wr pic.twitter.com/GUZSSeL3l2

— KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020