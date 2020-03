Ellos son los ganadores de los Spotify Awards

Redacción

La noche de este jueves 5 de marzo se celebran los esperados Spotify Awards México en el Auditorio Nacional y estos son los ganadores hasta el momento.

Artista Spotify del Año: Bad Bunny

https://twitter.com/SpotifyMexico/status/1235778486784143361

Canción más escuchada: Calma

Artista Pop Urbano: Maluma

Artista femenina más escuchada: Karol G

Artista Mexicano más escuchado en México: Luis Miguel

Artista más escuchado: Kpop

Artista mexicano más escuchado del año: Reik

Artista más agregado a playlists: Bad Bunny

Artista rock contemporaneo más escuchado: Imagine Dragons

Artista femenina con más fans: Danna Paola

Artista pop más escuchada: Ha*Ash

Artista Radar: Dance Monkey de Tones And I

🙉 Dance for me, dance for me, dance for me 🙉@tonesandimusic tiene un mensaje para todos sus fans… #SpotifyAwards pic.twitter.com/1r8S97aWl1

— Spotify Mexico (@SpotifyMexico) March 6, 2020