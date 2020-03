Juan Solo muestra nueva música en el que refleja su lado pasional

El intérprete acaba de estrenar el sencillo ‘Tú me gustas más’, una probadita de lo que tiene preparado para este 2020

Giovanna Cancino

Aunque Juan Solo se caracterice por componer temas románticos, es la cumbia y la salsa el género lo que lo conquistó desde pequeño, ya que desde muy corta edad y hasta la fecha algo que disfruta y le gusta hacer es bailar.

“Crecí en una casa donde se escuchaba mucha música. Primero me acerqué al baile, desde niño bailo salsa y cumbia, pero cuando me di cuenta de que podía cantar, todo se transformó en otra cosa. Descubrí una conexión más profunda con la música y ya no la solté”, confesó en entrevista exclusiva.

El intérprete, originario de Puebla, ya lanzó dos temas nuevos de las seis que contempla para este 2020. Se trata de ‘A prueba de ti’ y ‘Tú me gustas más’. “Tenía mucho tiempo sin mostrar canciones y ahora quiero que conozcan todo lo que he estado trabajando años anteriores”, dijo el intérprete.

Respecto a su proceso creativo, compartió que empieza primero con la melodía y después nace la letra. “Ha sido mucho aprendizaje, trabajar una canción en promedio de unos tres minutos con otra persona puede llevar de cuatro a cinco horas. Para mí es increíble poder dedicarme a esto y contar historias a través de la música”, agregó Solo.

Mañana Juan Solo regresa a la ciudad para deleitar a todos sus seguidores en el Portón de Santiago a las 21:00 horas para revelar el ‘Lado B de las crónicas’, una continuación de la gira que hizo en 2019.

Se trata de un ‘show’ interactivo, acústico e íntimo, donde comparte las historias que hay detrás de sus canciones, tanto las que ya se encuentran en el gusto del público como la nueva música que lanzará este 2020 y que lleva trabajando desde hace dos años.

Sobre sus nuevos temas reconoce que decidió dejar a un lado el romanticismo para darle paso a sencillos con más sabor o atrevidos. “‘A prueba de ti’ y ‘Tú me gustas más’ están inspiradas más en la pasión que en el romanticismo. Soy escorpión, me gusta mucho la conquista y he estado explorando ese lado. Ya lo había hecho con otros temas, pero estos quise hacerlos guapachozones y pasionales, porque tenía ganas de cantar eso en vivo”, reveló.

Mañana empezamos esta nueva aventura… 🧡🚀🙌🏼 pic.twitter.com/owjTIfol83 — JuanSolo (@soyjuansolo) March 4, 2020

Tomando en cuenta los nombres de estas dos nuevas canciones, ¿qué o quién lo ha puesto a prueba? Juan respondió: “La propia vida me ha puesto a prueba varias veces, porque esta carrera está llena de retos. Puedes tener un gran éxito y de pronto tienes que empezar de nuevo. Todos los días tengo ese reto de reinventarme, seguirme divirtiendo y dejar huella que para mí es importante”.

Al ser cuestionado sonre qué es lo que le gusta más en la vida, no dudó en responder que estar arriba de un escenario, así como pasar tiempo con su hija, recibir abrazos de sus seres queridos, ir a conciertos, bailar y jugar futbol.

Pareciera que Juan Solo lo ha conseguido todo, pero no es así, pues está consciente de que aún le queda tela que cortar en la profesión que eligió, como ser un representante de la música mexicana en todo el mundo, sin restarle valor a todo el camino que ha recorrido.

¡ME VOY DE GIRA! 🚀 Se llama el «LadoB de las Crónicas» y empieza YA! ¿Dónde te veo? https://t.co/Ejwi9qFtWx pic.twitter.com/M3FgvRcCbN — JuanSolo (@soyjuansolo) March 2, 2020

“La meta más importante que he logrado es poder vivir de mi pasión más grande que es cantar. También el que otros artistas canten mis canciones como lo han hecho Edith Márquez, la Banda el Recodo y grupos de cumbia como Los Súper Lamas. A nivel personal soy alguien que se ocupa en ser buena persona y en ser positivo”.

“Estoy en un momento de consolidar mi carrera. Me gustaría ser un gran representante de la música mexicana en todo el mundo. Me gustarían que me grabaran artistas que admiro como Marc Anthony, conocer otros países y ser un gran papá para mi hija”, recalcó.