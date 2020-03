Querétaro se pintará de colores con el ‘Holi Dance Of Colours’ 2020

Holi Dance of Colours 2020 #ColorWave

¡Holi Dance of Colours regresa con toda la energía este 16 de Mayo a la Ex Hacienda La Pitaya en su edición #HDC2020 #ColorWave! 🌈✨Deja que los colores de HDC invadan tu vida ¿Todavía no tienes tus boletos?Adquiere tus accesos en: https://hdc.boletia.com

Posted by Holi Dance of Colours on Saturday, February 22, 2020