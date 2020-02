George Harrison tendrá su propia estatua en Liverpool

Redacción

Un día como hoy pero de 1943 nació George Harrison, ex integrante de los Beatles, que más allá de ser uno de los Fab Four, logró forjar una enorme carrera solista que sin duda nos demostró que fue una de las mentes creativas que todavía el mundo llora.

Para conmemorar el que sería su cumpleaños número 77, el Ayuntamiento de Liverpool junto con la familia de George anunciaron que el famoso guitarrista tendrá su propia estatua en la ciudad que lo vio pasar de un joven amante de la música hasta una de las estrellas más grandes .

Y no solo esto, sino que para recordar el amor que el músico tenía por la naturaleza han decidido que también construirán un pequeño bosque artificial que también llevará su nombre.

