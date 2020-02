Muere Katherine Johnson, la ‘matemática oculta’ de la Nasa

Katherine Johnson, la matemática que calculó las trayectorias que permitieron aterrizar a los tripulantes del ‘Apolo XI’ después de que Neil Armstrong y ‘Buzz Aldrin hubieran pisado la Luna o en la misión de John Glenn que orbitó sobre la Tierra, ha fallecido este lunes en su casa a los 101 años.

El genio matemático de Katherine Johnson, le hizo destacar en una NASA que segregaba por género y raza, como se muestra en la película Figuras ocultas y la llevó a desempeñar un papel clave en el envío de humanos a la Luna.

“Nuestra familia de la NASA está triste al enterarse de la noticia de que Katherine Johnson falleció esta mañana a los 101 años de edad”, publicó el administrador de la NASA Jim Bridenstine en Twitter. “Ella era una heroína estadounidense y su legado pionero nunca será olvidado”.

Today, our Nation lost a Great American Space pioneer, the original #HiddenFigure, Katherine G. Johnson. In the face of adversity & racial discrimination, she made incalculable contributions to America’s Space program and pushed the frontier of human knowledge by her brilliance. pic.twitter.com/ca6p0t4sRZ

— Mike Pence (@Mike_Pence) February 24, 2020