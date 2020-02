Paty Cantú quiere empoderar a las mujeres con su música

Redacción

Paty Cantú quiere que su nuevo disco deje un mensaje de a la mujer, la fuerza necesaria para que logren lo que desean y también que su música ayude a cambiar un poco el pensamiento para crear una mejor sociedad.

Hay muchas cosas que la música no cambia por sí sola, que necesitan venir de la sociedad entera, pero si hay cosas en donde yo pueda generar oportunidades y pueda hablar de un empoderamiento individual y cambiar ese chip de pensamientos como, por ejemplo, ‘justifico al otro pero a mí no me perdono’, yo quiero hacerlo”, comentó la cantante.