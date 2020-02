Ana Bárbara comparte en Querétaro ‘Mi corazón’

Este sencillo suma 2 millones de vistas en la plataforma de YouTube. La cantante Ana Bárbara ya alista nuevo proyecto

Arcelia Guadarrama

El corazón de Ana Bárbara llegó a Querétaro y conquistó a sus ‘fans’ con el nuevo sencillo cuya colaboración hizo con Bronco. El tema ha alcanzado más de 2 millones de vistas en su plataforma de YouTube.

En entrevista con esta casa editorial, ‘la Reina Grupera’ declaró estar muy emocionada del éxito de la canción ‘Mi corazón’, de su autoría, a la que describe como un ‘bebé’ que ha ido creciendo y ahora “ya corre”.

El rostro de la potosina se iluminó al hablar de su colaboración con Bronco, un grupo al que considera fuerte.

Me encanta el grupo, la fuerza, la palabra Bronco”, compartió. “Yo había tenido una conexión con ellos hace más de 20 años para un disco que me iban a producir, con ‘Lupe’ (Esparza) específicamente y no se pudo hacer. Ahora coincidimos en un lugar de la vida y le dejé saber que tenía la inquietud de hacer algo con ellos. Me dijo: ‘Mija, mándame la canción y vemos, yo te contesto en unos días’”, relató.

La cantante cuenta que recibió respuesta de manera inmediata de ‘Lupe’ Esparza, quien le dijo que le había encantado el sencillo.

“Me dijo ‘la canción tiene todo, es facilita, es pegajosa, tiene un dejo de mariachi, un dejo de lo urbano, lo actual, tiene cumbia y es para Bronco’”.

Hoy, a 20 años de haber tocado la puerta de él para trabajar juntos, Ana Bárbara ve ‘añejado’ un ferviente deseo de cantar con un ‘grande’.

“El compromiso es multiplicado, porque soy compositora del tema, productora de toda la idea. ¡Imagínate involucrar a un productor y compositor de ese tamaño! Es un sabor de boca bien grande, porque, que haya yo convencido con mi obra a alguien que tiene tanto callo, tantos años, era realmente un reto”, expresó.

‘La Reina Grupera’ dijo que está saboreando mucho este nuevo reto de vida y se manifestó “supercontenta de estar haciendo la promoción de este disco, de esta canción en específico y de este video”.

Añadió que está “feliz y todo ha sido tan natural. Teníamos expectativas con la canción ya cuando salió, pero ahorita pones el canal de YouTube –ya la canción tiene 12 días máximo– y tiene más de 2 millones de vistas. En Spotify también tiene muchas escuchas”.

La cantante compartió con este medio que ya prepara un nuevo proyecto; se trata de una canción ranchera, para la cual, por cierto, también contará con la colaboración de ‘un grande’.

HABLA DE SU VIDA

‘Mi corazón’, el más reciente éxito de Ana Bárbara, habla sobre una experiencia propia.

“No hay manera de que yo pueda escribir sobre algo que no vivo, sino es experiencia propia; es de un círculo muy cercano”.

“‘Mi corazón’ sí es propia. (Habla) de una experiencia que yo viví sobre ese llamado que te da tu mente de ‘¿estoy haciendo las cosas bien? Porque estoy viendo que esta persona está, pero como que no está. No estoy segura, porque aparece y desaparece, pero tal vez él tiene miedo. Entonces, mi corazón me dice sí, pero él también. Pero mi mente me dice que no y la gente me va a criticar’”, explicó.

La cantante grupera comparte que su canción nació de una historia real que viven muchos seres humanos, de todas las edades.

“A veces no sabes si aceptar una oferta de amor, ¿no?, de una relación, comprometerte o mejor dejarlo pasar. Es muy del día a día esa situación”.

HECHA A LA MEDIDA

La letra, los ritmos y en general la canción creada por Ana Bárbara fue como un producto hecho a la medida para Bronco.

Desde un inicio, para ella fue claro al escucharla y pensar quién podría ser ese personaje que podría ser la contraparte.

“Me encantó y me ilusionó mucho la posibilidad de que pudiera ser Bronco por lo fuerte de la imagen de Bronco, por lo importante de ‘Lupe’ en la música, pero sobre todo la credibilidad y la fuerza que tiene como cantante y como grupo”, explicó.

Ana Bárbara asegura que para esta cumbia, la primera posibilidad que le vino a la mente fue la agrupación.

“Cuando vi que era…”, explica mientras tararea la canción, “como que eran ellos. Ya ves que dicen que uno le pide al universo las personas”, indicó.