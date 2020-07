La afición le deja un mensaje a sus Gallos Blancos

Algunos aficionados de Gallos Blancos pasaron a dejar sus saludos y anécdotas para el equipo de sus amores en este 70 aniversario

Natalia López

José Miguel Sierra, conductor programa ‘Siempre Gallos’

Tenía 8 años cuando nació mi pasión por el Querétaro, mi mamá me llevo al estadio Corregidora a ver por primera vez al gallo en su regreso a su primera división. Era 2002 y jugaban los domingos a mediodía y después de eso no dejé nunca de apoyar, en primera, en segunda, y hasta en el 2009, 2010 y 2011 que tuve la oportunidad de defender sus colores en fuerzas básicas. Para mí hoy es un privilegio poder comentar sus juegos de manera profesional.

Marco Antonio Ledesma, fanático de los Gallos Blancos

El amor que sentimos mi hermano Miguel y yo por Gallos Blancos es inigualable, es el equipo de mis amores; debido a que, cuando contaba con la edad de 7 años, con la compañía de mi abuelo materno, fui por primera vez a verlos jugar en el estadio Corregidora, recuerdo que fue un partido contra Monarcas; así con el tiempo seguí yendo al estadio y le compartí esta hermosa pasión a mi hermano Miguel. Con el tiempo, nos hicimos abonados y hemos ido desde que amamos a este Club a la mayoría de los partidos que han jugado como local sin importar si es pretemporada, entrenamiento, Copa MX o la Liga.

Javier Sánchez Aguilar, aficionado de los Gallos Blancos

Empecé a tener ese amor tan grande a mis queridos Gallos Blancos porque desde que estaban en 3ra división yo era el que repartía los volantes en dónde se anunciaban los partidos. En ese tiempo se jugaba los domingos a medio día o los sábados por la noche y recuerdo se batallaba para ver los partidos porque había muy poca luz en el Estadio Municipal. Desde entonces, le tengo gran cariño a Gallos a pesar de todas las adversidades que han tenido. Aunque eso sí, aquellos eran verdaderos Gallos, jugaban con mucho amor a la camiseta. ¡Muchas felicidades por sus 70 años y arriba Gallos Blancos de Querétaro!

Eduardo Sayún, exjugador de Gallos Blancos y aficionado

Desde pequeño mi papá siempre me llevaba al estadio a ver jugar a los Gallos y desde ahí comenzó mi pasión por el futbol. Tuve la fortuna de entrar a las Fuerzas Básicas cuando el equipo aún estaba en el ascenso y me tocó vivir el proceso de ir ascendiendo poco a poco en las categorías 4ta división, sub-17, sub-20, 2nda división, hasta llegar al primer equipo. Gallos Blancos me dio tantas cosas que no tengo como agradecerles y ahora que cumplen 70 años de historia sólo me queda felicitar a todos los que son y han sido parte de este gran equipo: la afición que siempre está en las buenas y en las malas, los jugadores, administrativos, directiva y personal del club. ¡Felices 70 años! ¡Vivan los gallos Blancos del Querétaro! ¡Orgullo y tradición!

Afat Chávez, fanático de los Gallos Blancos

Gallos Blancos no es un equipo común y corriente, son miles de queretanos llenos de esperanza y pasión cada vez que los jugadores pisan la cancha, representan a la ciudad más bella del país y la grandeza de su gente. Gallos fue el equipo de una asistencia al estadio cada 15 días con mi papá, fue el equipo al que lloramos un descenso y gritamos una copa, fue el equipo que nos trajo una final del fútbol mexicano. Querétaro F.C. es y seguirá siendo un equipo que mientras porte los colores Auriazul y lo tengamos en la Corregidora será el emblema con el que sin importar a qué equipo pertenezca tu primer amor, siempre será el indicado y el último.