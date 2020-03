Julián Velázquez habla de la importancia de no dejar ir puntos

El equipo queretano sumó solo una unidad en Pachuca y en el Corregidora las dos últimas semanas

Redacción

Antes de la práctica matutina de los Gallos Blancos, en las instalaciones del Cegar, el defensor argentino Julián Velázquez atendió a los medios de comunicación para platicar sobre la actualidad del equipo. El líder de la zaga aseguró que el equipo necesita una victoria.

“Lo importante es seguir sumando. Necesitamos una victoria para que el equipo retome y agarre esa confianza. Este partido va a ser importante para ponernos en los primeros puestos”, comentó sobre los objetivos, que tienen de cara al duelo de la jornada 9 ante Toluca.

“Estamos en deuda con nuestra afición y con nosotros mismos. Tenemos que hacernos fuertes de locales. Ganando los partidos en casa, nos puede llevar a la calificación”. “Estamos a tres puntos del primer lugar y necesitamos ganar”, aseguró el zaguero Velázquez. El equipo queretano tiene una gran deuda con su afición sobre todo por la escasez de puntos en el Estadio Corregidora.

Sobre su proceso de adaptación en Querétaro, comentó que se siente bien, además de que ha encontrado buen grupo, con el que se ha sentido cómodo y espera durar mucho tiempo. “Me he sentido bien. No es fácil llegar a la altura, conocer compañeros nuevos y estilos de juego distintos. Me supe adaptar rápido, por lo que puedo seguir dando más para consolidarme y ayudar al equipo a llegar a lo más alto”.

Sobre los objetivos del equipo en este torneo, asegura que están mentalizados a lograr una segunda clasificación a Liguilla consecutiva y están en camino para conseguirla. “Lo más importante es calificar. Tenemos un gran partido para escalar en la tabla y será importante porque va a ser en nuestra casa”.

Julián Velázquez ve a Toluca como un rival de cuidado, aunque sabe que tienen los argumentos para plantarle cara y lograr los objetivos que se han planteado. “Es un gran rival. Tenemos que estar preocupados por lo que nosotros hacemos, no podemos dejar de pasar puntos”.