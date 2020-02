Para ‘cadete’ López, la competencia interna es lo que hace al equipo

Adrián Ibarra

El defensa central español del equipo queretano, Enrique López, sostuvo en conferencia de prensa que la rotación de futbolistas por parte de Víctor Manuel Vucetich da como resultado que cada fin de semana jueguen los que mejor están.

Es lo que tiene el equipo, es lo bueno de tener buenos jugadores y aquí se tienen varios, la competencia es por un mejor nivel, la competencia interna le va a dar al equipo un buen nivel y si no estás bien en la semana, en los entrenamientos, simplemente no juegas. La competencia interna es lo que le hace al equipo estar ahí arriba».

El motivo solo tiene que ser ir a disfrutar: Amilcar Godínez

El domingo 23 de febrero en punto de las 17:00 horas dará comienzo una edición más del Clásico del Centro, entre Querétaro y San Luis, rival al que ‘el Cadete’ califica de perseverante a la hora de recuperar la pelota, además de contar con un ataque letal.

Finalmente, López confesó que le tiene carió a San Luis como institución como resultado del tiempo que pasó ahí como futbolista, sin embargo, aseguró que ganarle al cuadro potosino es su único objetivo en mente en busca de la clasificación a la Liguilla.

Es un partido especial (su ex equipo), le tengo cariño al Atlético San Luis y a la gente de ahí, he vivido cosas bonitas y tengo amigos dentro del vestuario, pero quiero ganar por encima de todo porque yo represento un escudo, pero quiero ganar cien por cien. Queremos seguir ahí arriba para calificar a la Liguilla como el torneo pasado y después pelear por un campeonato que ya hace falta en esta institución».

Por su parte, Jaime Gómez sabe que el juego ante San Luis será disputado entre dos cuadros que vienen mostrando un buen nivel futbolístico y que buscan colocarse en los puestos altos de la tabla general, situación por la que solo piensa en mantenerse en lo alto de la clasificación general.

Somos dos buenos equipos que venimos jugando bien, vamos a jugar contra otro equipo que viene bien arriba. La verdad que estamos en cuarto lugar y queremos seguir ahí para clasificar y después pensar en otras cosas, que solo sea la rivalidad dentro de la cancha y que no vuelva a pasar lo del partido pasado. Es especial, recordar cada que es contra San Luis por mi debut, que logré el sueño que quería desde pequeño».

Ariel Nahuelpán espera darle a la afición queretana la alegría de ganarle al América

Finalmente, tanto Jaime Gómez como Enrique López hacen un llamado a la afición queretana a que se comporte de buena forma en el Estadio Corregidora, con el objetivo de evitar incidentes como los suscitados el torneo pasado en el Estadio Alfonso Lastras, ante la pésima organización del local, la cuál dejó muchas cuestiones sobre la logística.

Que la rivalidad quede en al cancha, esto no es más que un juego y es para divertirse y pasarla bien, que al final ya pasan suficientes cosas como para añadir violencia en el futbol. Lo importante es dar siempre un mensaje de tranquilidad fuera de la cancha, situaciones que no sirven de nada, no te puedes salir beneficiado de los golpes, que la rivalidad sea solo en la cancha y es bonito cuando hay una rivalidad tan grande, pero con respeto entre las aficiones».