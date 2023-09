Espectacular tributo de 'God Save The Queen' en Querétaro/ Foto: Alejandra Luján

Considerado “El mejor show de Queen del mundo” por la revista Rolling Stone estuvo en Querétaro, el espectáculo liderado por el cantante Pablo Padin ha sido celebrado por su representación fiel al sonido y estética de la banda británica que hiciera historia en el rock con temas como “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust”, “Under Pressure” y “We Will Rock You”, entre tantos más.