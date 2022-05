La Gala del Met: Brillo y 275 mil rosas

Se llevó a cabo la tradicional Gala del Met, misma que recauda fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte, lo que permite que exposiciones como “In America: An Anthology of Fashion”, que se inaugura esta semana y busca redescubrir héroes desconocidos e historias no contadas de la historia de la moda estadounidense, especialmente mujeres y mujeres de color.

Las escaleras fuera del Museo Metropolitano de Arte (Met) estaban adornadas con 50 mil rosas y otras 75 mil rodeaban el adorno del centro del vestíbulo. Otras 150 mil rosas inundaban cada centímetro de las escaleras del Gran Salón un impresionante fondo para los invitados.

