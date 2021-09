Texto y fotos:

Isai López

Mientras los primeros rayos de luz bañan el pavimento, Alejandro Muñoz ya estira y brinca un poco para calentar los músculos de las piernas y tomar paso firme hacia lo que él llama “un día de descanso”, es decir, un poco menos de 10 kilómetros.

Muñoz comenzó sus carreras matutinas con la idea de mejorar su salud, pero hoy, a 4 años de ese primer paso, volvió el atletismo en un estilo de vida que se ve reflejado en sus más de 50 kilos menos y sobretodo en la musculatura de sus piernas, que dejan ver el trabajo diario.

“Gracias al correr he logrado no solo sentirme mejor, sino también conectar con personas que antes no hubiera creído que pasara y ahora quiero llegar a formar el mejor Ultra de México”, comentó el hidrocálido “Oso” como lo conocen sus amigos.

La tarea luce titánica: reunir a los mejores del país para hacer una carrera de más de 50.5 kilómetros en una pista que parece tener todo lo que los amantes del ‘running’ desean y donde Aguascalientes sería el arranque para este evento. “He visto que Querétaro tiene un gran espíritu por el atletismo y por eso he iniciado aquí en buscar al mejor y luego partir por cada estado en buscar a los interesados para hacer historia y correr al mismo tiempo”.

El corredor se dice confiado de que 2022 será el año para lograrlo y disfrutar de la ruta que él ha diseñado.