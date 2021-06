Positiva, reunión de Kuri con AMLO: Murguía

Khalid Osorio

Crecimiento e inversión económica, seguridad, salud, apoyo al campo y la generación de obras públicas con participación conjunta son los temas que el gobernador electo Mauricio Kuri González debe tratar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró la senadora Guadalupe Murguía.

Dijo que la reunión a la que convocó el presidente con gobernadores electos del bloque de oposición es una señal de una posible apertura por parte del titular del Poder Ejecutivo para trabajar de la mano con los mandatarios estatales.

“Creo que es un signo de buena disposición por parte del presidente de la República anunciar que se va a reunir con los gobernadores electos de su partido, también lo va a hacer con los de oposición (…) me parece que es un buen mensaje que habla de tener disposición para el diálogo y el respeto al ámbito de Gobierno estatal”, dijo Guadalupe Murguía.

La relación cordial que mantuvo el gobernador Francisco Domínguez Servién con el mandatario federal puede ser el eje rector que puede seguir Kuri González, dijo la legisladora.

Esta semana el presidente López Obrador sostuvo una reunión previa con gobernadores electos pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados.

No descarta integrarse al gabinete estatal

La senadora dijo que estaría dispuesta a integrarse al gabinete de la Administración estatal que encabezará Mauricio Kuri González en caso de que él se lo solicite.

Reconoció que en conversaciones previas se ha tocado el tema de la transición de la Gubernatura, pero aun no se ha definido si será llamada a colaborar en la nueva gestión estatal.

“Si el gobernador electo me invita a participar, yo estaría verdaderamente gustosa de poder hacerlo, con la mejor disposición. Sí he estado platicando con Mauricio para algunos temas en este periodo de transición, pero ya la integración de su gabinete y mi posible incorporación o no, depende fundamentalmente de él y cómo lo decida”, mencionó la senadora Guadalupe Murguía.

