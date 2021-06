Otorga Financial Times a Querétaro la quinta posición en el ranking Ciudades Americanas del Futuro

Redacción

Querétaro se posiciona a nivel internacional como una ciudad del futuro. Así lo dio a conocer la sexta edición del ranking “American Cities of the Future 2021/22” elaborado por el Financial Times que posiciona a la capital en el quinto lugar.

El ranking analiza puntualmente las perspectivas de las ubicaciones de norte a sur a lo largo del continente, en cuanto a un conjunto de políticas destinadas a reactivar el crecimiento y el desarrollo en las áreas urbanas tras la pandemia por COVID-19.

Dentro de la lista, la posición número se lo llevó otra ciudad mexicana: la CDMX, seguido por Bogotá, sao Paulo y Santiago de Chile que ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente.

Además, Querétaro destacó en el noveno lugar de la lista de grandes ciudades de todo el continente americano siendo la única ciudad de América Latina en obtener un lugar a lado de ciudades norteamericanas.

Por otro lado, Querétaro ocupó el cuarto lugar dentro del top 10 de las grandes ciudades del futuro en América con mayor potencial económico del mismo ranking “American Cities of the Future 2021/22”.

Houston is again recognized as a major American city of the future. We’re #7 in the Western Hemisphere, and the only one in the top 10 from Texas. https://t.co/16pJ6D980k

— Rich Marsh (@RMARSHNOW) June 22, 2021