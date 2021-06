Delegaciones de atletismo y taekwondo se alistan para los Nacionales CONADE 2021

La delegación queretana de atletismo competirá del 30 de junio y culminará su actividad el 5 de julio.

Redacción

La delegación queretana de deportistas participarán en las disciplinas de taekwondo y atletismo para buscar una medalla en la edición 2021 de los Nacionales CONADE en Monterrey, Nuevo León.

En el tatami regiomontano los jóvenes queretanos comenzarán el 2 de julio, y el primer atleta queretano que competirá será Pablo Alberto Godoy el 3 de julio, en la modalidad de formas.

“El día 4 y 5 de julio van los cadetes en combates, el 6 y 7 los juveniles, también ahí llevamos un equipo sólido, van 20 atletas y todos los que asisten han estado dentro de los 10 primeros lugares del ranking nacional de la federación”, aseguró Osiris Romero Aviña presidente de la Asociación Queretana de Taekwondo.

Agregó que destacan Paloma García, seleccionada nacional juvenil y Maltida Cesarman que también está dentro de los primeros lugares, por lo que confían en que traerán buenos resultados para Querétaro.

En cuanto a las delegaciones más fuertes estima que “se mantienen sólidos los estados de Nuevo León, por ser sede, Jalisco que históricamente ha estado punteando, el Estado de México y para el sur, el estado de Oaxaca y Chiapas. El taekwondo se ha desarrollado en todos los estados, encuentras atletas de muy buen nivel en Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Durango y todos han estado trabajando muy fuerte”.

Por otro lado, la delegación queretana de atletismo empezará a competir el 30 de junio, y culminará su actividad el 5 de julio.

Ángel Moreno, presidente de la Asociación Queretana de la especialidad, precisó que 66 atletas de nuestra entidad buscarán subir al podio.

Finalmente, informó que irán tres diferentes categorías sub 16, sub 17 y sub 23, donde se encuentran atletas con grandes posibilidades de obtener medallas nacionales como lo es Paola Breña y Erick Portillo en salto de altura, Mark López en la prueba de mil y mil 500 metros planos, Axel Vázquez en los 800 metros planos, Oswaldo Cornejo en los 100 metros planos.