Reconocerá Great Place to Work a empresas de El Bajío

El 23 de junio se harán públicas las mejores empresas para trabajar en la región; Querétaro compite con Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes

Carlos Uriegas

Great Place to Work y AM de Querétaro anunciarán el 23 de junio a las mejores lugares para trabajar en la Región Bajío, la cual comprende a Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes; las cuales estarán divididas en tres categorías, dependiendo el tamaño de las empresas.

Alma Rosa García Puig, CEO de Great Place to Work, explicó la forma en que se evaluaron a las empresas, destacando que en esta ocasión se realizó la encuesta tradicional, la que se hace regularmente y agregaron otra evaluación para calificar a los mejores lugares para trabajar ante el reto generado por la pandemia.

“Este año presentamos dos rankings diferentes, premiaremos el tradicional que hacemos año con año, Great Place to Work for all y otro que mide a las mejores empresas en Tiempos de Reto para evaluar cómo reaccionaron las empresas en la pandemia para beneficios de sus empleados, colaboradores, su comunidad, empresa, cómo reaccionaron para cumplir sus objetivos, pero en la voz de sus colaboradores; esto es algo que se hizo a nivel mundial”, comentó García Puig.

Además del ranking nacional dado a conocer en el mes de mayo pasado, en unos días más Great Place to Work informará sus resultados en las seis regiones que tiene dividido al país; Noroeste, Noreste, Sur, Sureste, Bajío, Occidente y Centro y que comprende a un total de 60 empresas.

“Estamos evaluando a las tres mejores empresas por categoría por región. A nivel regional estamos incluyendo el ranking en tiempos de retos, desde las perspectivas de los colaboradores que fueron mejor cuidados o atendidos y por otro lado está el ranking tradicional de cada año, pero ahora al Great Place to Work se le agregó la palabra for ALL, para todos”.

Con esta adaptación, Great Place to Work va sumando a la metodología las tendencias y cultura laboral del mercado, con un nuevo modelo que mide cinco nuevos factores.

“En el nuevo ranking se mide que haya un liderazgo efectivo, los valores y ver cómo están inmersos en el ADN de los colaboradores y que los hagan suyos. Está Innovación para todos para ver qué tanto la empresa está abierta a que los colaboradores expresen y participen con ideas y colaboraciones y por primera vez se mide el crecimiento financiero, ya que se ha probado que conforme las empresas mejoran sus cultura hay más compromiso y el rendimiento financiero es mejor y la quinta es maximizar el potencial humano, cómo hacer para que cada colaborador saque su mayo potencial en su trabajo, todo basado en el valor principal de Great Place tu Work, que es la confianza”, detalló Alma Rosa García Puig.

En la Región Bajío se midieron alrededor de 60 empresas de todo tipo, desde industriales, de servicios, y de distintos tamaños y se dará el reconocimiento a tres empresas por categoría.

El reconocimiento se dará el 23 de junio en tres categorías; a las de menos de 50 empleados, la segunda categoría hasta 500 empleados y la tercera, para empresas con más de 500 colaboradores.

La CEO de Great Place to Work dijo que para la segunda parte del año seguirán apoyando a las Pymes, con modelos de liderazgo, capacitación y formación para las pequeñas empresas.

“Seguimos con las capacitaciones, conferencias Leader, que son parte de los beneficios de la membresía, con planes estratégicos, un modelo que suma la formación, capacitación y consultoría”.