Benebot, presente en 15 escuelas de Querétaro

En tres segundos puede arrojar un diagnóstico de alguna anomalía que pudiera encuadran en COVID-19

Khalid Osorio

Al menos 15 colegios en el estado de Querétaro contarán con una herramienta denominada Benebot que les ayudará a agilizar el ingreso de los estudiantes en las escuelas y diagnosticar algún caso que pudiera derivar en un cuadro positivo de COVID-19.

El robot puede arrojar un diagnóstico en tres segundos y detectar anomalías en ojos, boca, manos, uñas, garganta, además de dar seguimiento a cada uno de los estudiantes a través de una credencial personalizada.

Funciona a través de algoritmos basados en estudios médicos que se suben en la nube y pueden ser interpretados a través de los sensores y cámaras de grado médico que se encuentran instaladas en el dispositivo.

Cuenta con conexión a internet para descargar de manera automática las actualizaciones sobre nuevos estudios que son publicados.

Existen tres tipos de robot para cada uno de los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria. Adicionalmente, se trabaja en la importación de otro robot para su implementación en la industria.

En México está pensado en un inicio para los planteles escolares con la finalidad de que los padres de familia tengan certeza de enviar a sus hijos a clases con la seguridad de que existe un protocolo de detección que permitirá minimizar el riesgo de contracción de alguna enfermedad, explicó Antonio Robles, uno de los coordinadores de la empresa que importa los robots desde China.

Diversas entidades en México ya conocen de esta herramienta y se encuentran generando acuerdos para poder implementarlo de cara al inicio del próximo ciclo escolar.

No se registran casos de hongo negro en la entidad

No se han detectado casos positivos de Hongo negro en el estado de Querétaro.

Sin embargo, en caso de existir algún paciente que presente síntomas propios de esta enfermedad, existen medicamentos para hacer frente y tratarlo, confirmó loa directora de Servicios de Salud en el estado de Querétaro.

Descartó que esta enfermedad pueda tener el alcance del COVID-19, por lo que pidió a la población no alarmarse y pensar que es una pandemia adicional con la que se tenga que lidiar.

«En el estado no tenemos identificado ninguno. Además, es un padecimiento para el que hay tratamiento. Que esté la gente tranquila ya que no tenemos casos y no se espera como se ha manejado, que es otra pandemia», expresó Martina Pérez Rendón.

Las personas que corren un mayor riesgo ante esta enfermedad, explicó, son aquellas que no cuentan con un sistema inmunológico fortalecido debido a otros padecimientos.

No es una enfermedad nueva, aclaró la directora de Servicios de Salud.

«En todo nuestro organismo tenemos algo que llamamos flora normal, todas estas partes de nuestro cuerpo tienen una flora normal, cuando hay un inmunocompromiso nuestras defensas bajan y la flora normal puede llegar a manifestarse como enfermedad», mencionó.

Si bien el tratamiento antimicótico no se puede encontrar fácilmente en farmacias ya que son recetados bajo prescripción médica, se cuenta con los medicamentos.