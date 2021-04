Aumentan casos activos de COVID-19 en Querétaro

Autoridades señalan que sus predicciones no pintan bien tras 4 días consecutivos a la alza en activos cuando aún estamos en semana vacacional

Redacción

ACTIVOS: Hoy subimos 27 activos y en lo que va de la semana hemos acumulado un incremento de 150.

Como reflexión, fíjate en la sensación que produce haber tenido tanta ventaja que aun cuando subimos, seguimos con 81 menos que al comienzo de la semana. Imagina esa ventaja con tendencia a la baja ¿no sería extraordinario ese sentimiento?»

HOSPITALIZACIÓN: Ambas plataformas, tanto IRAG como SISVER, muestran un descenso de poco más de un punto porcentual.

DEFUNCIONES PROMEDIO A 7 DÍAS ANTERIORES: 11.71 personas en promedio mueren cada 24 horas a causa de COVID-19, contra 10.57 de ayer.

PRIMERA OCASIÓN EN 5 SEMANAS QUE COVID SE LLEVA EL MARCADOR.

CONOCER LOS NÚMEROS TIENE IMPACTO EN TUS DECISIONES

Con el paso del tiempo pudiera parecer irrelevante visitar regularmente este espacio; sin embargo, tener referencias numéricas actúa en tu consciente, de manera que parecen no tener relación, pero que en momentos específicos actúan como disparadores que nos ponen a salvo de una situación de riesgo.

#MeInformoYMeCuido | Conoce las métricas y actualización de casos #COVID19 en nuestro estado al 10/04/2021. Van cuatro días con aumentos en casos activos; el panorama no pinta bien. No bajes la guardia y sigue todas las medidas. pic.twitter.com/jo7tvCIZh3 — Gobierno Querétaro (@gobqro) April 11, 2021



Salud del Estado de Querétaro describe que el hecho de no ver la información numérica, no significa que el fenómeno se vaya a ir. Pensar así equivale a no pesarnos para no engordar. Lo cierto es que una vez que tenemos referencias y las sabemos manejar, nuestro cerebro alinea gradualmente respuestas compensatorias poniéndonos a salvo. Así, situaciones que al principio pasaban inadvertidas, comienzan a incomodarnos gradualmente hasta que se vuelven disparadores de respuestas que buscan ponernos a salvo.

A un año de poner atención en métricas, entrenamiento social y mensajes de referencia, hoy, quizá sin darte cuenta, te has vuelto una persona más atenta y esta habilidad adquirida ha comenzando a jugar a tu favor en temas que nada tienen que ver con COVID-19.