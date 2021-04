Listos, horarios y calendario de vacunación para Querétaro

No se añadieron más sedes, será el Eco Centro y el Parque Bicentenario; pondrán transporte gratuito para traslados

Haydé Ruiz

La Secretaría del Bienestar en Querétaro dio a conocer los días y horarios en que se estarán aplicando las vacunas contra COVID-19 para los adultos mayores del municipio de Querétaro.

Pese a que se había informado que se añadirían nuevos centros de vacunación, la dependencia compartió el calendario, en el que sólo se contemplan las sedes originales.

Serán el Parque Bicentenario y el Eco Centro Expositor los sitios en donde se recibirá a las personas de la tercera edad para recibir la dosis de AstraZeneca.

De acuerdo con el calendario compartido, el 5 y 6 de abril se atenderá a las delegaciones de Epigmenio González, Cayetano Rubio y Santa Rosa Jáuregui. Las delegacionesCentro Histórico, Felipe Carrillo Puerto, Félix Osores Sotomayor y Josefa Vergara y Hernández, serán convocadas hasta el miércoles 7 de abril a sedes más cercanas a sus domicilios.

Se atenderán por orden alfabético y deben presentarse con sólo 15 minutos de anticipación con INE, comprobante de domicilio y el formato (deseable pero no indispensable) emitido por el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/ aunque si no se cuenta con este último NO ES INDISPENSABLE.

La convocatoria queda de la siguiente manera:

Por otro lado, la Secretaría del Bienestar en Querétaro compartió que dispondrán de transporte gratuito que trasladará a los adultos mayores a ambos puntos, en horarios establecidos.

La dependencia garantizó que las vacunas están contabilizadas, por lo que no habrá problema de abastecimiento para todos los adultos mayores de la capital del estado.