Autoridades proponen plan vacacional B para Semana Santa

Piden celebrar la Semana Santa en casa

Redacción

La Vocería Organizacional de Querétaro reiteró su llamado a neutralizar el efecto de las fiestas sobre las métricas de la enfermedad a través de un plan vacacional B.

Dicho plan, formuló el Vocero Organizacional Rafael López González, podría consistir de recorridos por los callejones del centro al amanecer, cuando no hay presencia de gente, o caminatas al aire libre con la familia en senderos y parajes cercanos a casa.

Para las personas que van a participar de las celebraciones por Semana Santa, externó la recomendación de hacerlo desde casa, reflexionando sobre los aprendizajes que ha brindado un año de pandemia ya transcurrido.

Si miras con atención -propuso-, estos planes te ofrecen seguridad siempre que los lleves a cabo en lugares poco concurridos. Evita las aglomeraciones”, insistió.

Explicó que, como ya se ha expuesto por parte de la vocería, el incremento de la movilidad no es el factor que dispara los casos, sino la convivencia durante los días especiales de celebraciones con personas de burbujas familiares con las que no se convive cotidianamente.

Enfatizó su llamado a conformar un plan B, pues será el primer paso para determinar “la dirección de tu futuro y debes darlo desde la tranquilidad”, afirmó.

Expuso que en el equilibrio y la serenidad es donde somos más eficientes mientras que en el estrés y ansiedad dejamos de ver el contexto y nos equivocamos.

Posteriormente informó que el Centro de Enfermedades y Control de Prevención de Estados Unidos (CDC), publicó un artículo con recomendaciones para las personas que ya han sido vacunadas.

Entre las más importantes mencionó la de seguir tomando precauciones en espacios públicos, el uso del cubreboca, mantener la sana distancia, evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación.

Recuerda que se considera que la vacuna ha iniciado su efecto protector hasta que pasan dos semanas de haberla recibido, por lo que durante este tiempo deberás extremar tus cuidados”, precisó.

De igual forma, con base en dicha fuente habló sobre el conocimiento que se tiene y lo que aún se desconoce y se está aprendiendo sobre de las vacunas.

Afirmó que hoy se tiene la certeza de que son efectivas para prevenir el COVID-19, especialmente en sus manifestaciones graves y la muerte; mientras que lo que aún estamos aprendiendo es el grado de efectividad de algunas vacunas sobre ciertas variantes del virus, aunque aseveró que “los primeros datos apuntan a que, si bien podrían funcionar contra algunas de las variantes, podrían ser menos efectivas contra otras”.

Agregó que otro de los puntos sobre los que aún se reúne conocimiento es qué tanto funcionan para evitar que las personas propaguen la enfermedad, y señaló que los primeros datos muestran que, efectivamente, las vacunas podrían ayudar a evitar que las personas propaguen el COVID-19.

Otro punto donde aún no se concreta un conocimiento claro es durante cuánto tiempo las vacunas contra el COVID-19 pueden proteger a las personas.

Indicó que estos conocimientos se enriquecerán en la medida en que más personas reciban la vacunación, por lo que “conforme se obtenga más información, te actualizaremos con los nuevos conocimientos”, refirió.

Finalmente, también con base en los artículos publicados por la CDC, el Vocero hizo algunas recomendaciones sobre las medidas de precaución que deben tomar quienes ya han sido completamente vacunados; es decir, aquellas personas que ya recibieron la segunda dosis de las vacunas que así lo requieren, sobre todo entre el personal médico de primera línea de atención.

Lo que estas personas deberán de observar en público, será usar cubreboca que ajuste bien y mantener la sana distancia; al visitar a personas que no se encuentren vacunadas y tengan mayor riesgo de enfermar gravemente también deberán usar cubreboca y aplicar sana distancia, de igual forma con personas no vacunadas con las que no convivan diariamente.

También deberán evitar reuniones presenciales numerosas o medianas y realizarse pruebas de detección si presentan síntomas de COVID-19

Finalizó con la observación de que ya todos nos encaminamos hacia la circunstancia de recibir las vacunas por lo que exhortó a ir un paso a la vez y celebrar paz y tranquilidad.