Llega inversión de 20 mdd para el ‘Proyecto Solar PIQ’

El Parque Industrial Querétaro generará un ahorro de hasta 30 por ciento del consumo de electricidad en el Estado en este año, revela empresa Beetman

Juan Carlos Machorro

El Proyecto Solar PIQ (Parque Industrial Querétaro) versará en la colocación de un sistema de energía solar con una capacidad de 25 MWp (Megawatt pico) que tendrá una inversión de 20 millones de dólares, informó Juan Carlos García de la Cadena, CEO de la empresa Beetmann.

Dicha corporación será la encargada de desarrollar el proyecto que concluirá sus tres fases de trabajo al año 2023. La instalación energética permitirá alcanzar hasta un 90 por ciento de reducción en gasto eléctrico de las industrias establecidas en el PIQ para los siguientes 10 años.

“Estamos acercando al Bajío una alternativa más ecológica de suministro de energía, una opción que, además de neutralizar la huella de carbono hasta en un 90 por ciento, también les permitirá a las empresas generar ahorros entre el 5 por ciento y 30 por ciento en su consumo energético inmediato.

“Se prevé alcanzar hasta un 90 por ciento de reducción en su gasto eléctrico en sólo 10 años”, reiteró en charla con AM de Querétaro García de la Cadena, fundador de la empresa que se define como “sostenibilidad basada en data”.

Sobre el nombre del proyecto, precisó que se debe a que Querétaro, en sus parques industriales, empresas y comercios, posee sectores con gran interés para adoptar estas nuevas tecnologías y apostar por los ahorros económicos y ambientales.

“Vemos gran apetito de las empresas queretanas y del Bajío para consumir energía solar y aprovechar los beneficios que brinda en productividad, que da certidumbre a los trabajos industriales. La incorporación de energías renovables en la industria queretana aún es limitada.

“Actualmente sólo el 10 por ciento del sector industrial y fabril de la región ha incorporado algún tipo de energía renovable; este proyecto busca elevar el porcentaje a un 20 por ciento”.

Productividad es el objetivo

Abundó que Querétaro y el Bajío conforman una zona que necesita mayor penetración del sector renovable para impulsar la productividad en diversos sectores.

“Estamos muy satisfechos por la recepción que hemos tenido en el PIQ, con quienes tenemos poco más de un año de trabajo”, recordó. “Aunado a cumplir tres años de presencia en la entidad”.

Su empresa, agregó el ejecutivo que radica en Puebla, impulsa no sólo a las energías renovables sino el uso de algoritmos de predicción, Inteligencia Artificial y Data en los consumos de electricidad. La misma fue designada como la encargada de trabajar junto con Desarrollos Residenciales Turísticos (DRT), para dotar el suministro de energías renovables para el PIQ con una inversión privada superior a los 20 millones de dólares.

Adelantó que la inversión para este proyecto solar será retornable para el año 2026.

Detalló que el proyecto se implementará en tres fases de forma estratégica. Para el 2023 se estima que la tercera fase será concluida en su totalidad, con la meta de alcanzar los 25 Mwp para los inquilinos y áreas comunes, una gran cantidad de energía que le permitirá a la actual red optimizar la carga en la región.

“Para los siguientes meses nos enfocaremos en la fase dos, que permitirá establecer una adecuada especificación de los portafolios productivos, como de las economías a escala que derivan del proyecto.

“Siempre debemos recordar que la energía solar es un servicio de ganar-ganar para todos los actores involucrados”, dijo.

Impactará más estados

El PIQ permitirá a las grandes empresas e industrias del complejo industrial tener acceso a energía eléctrica renovable y sostenible desde este mes.

Abundó que tiene en marcha una serie de proyectos en el Bajío y que los siguientes meses concretará el cierre de convenios de dotación y generación de energía para la región.

Expuso que para ejecutar óptimamente el megaproyecto se generarán más de 100 empleos directos e indirectos, tanto en Querétaro, como en Tamaulipas y Sonora.

El impacto positivo será recibido en regiones donde se ubican los parques solares y eólicos que suministran de energía renovable a los grandes consumidores.

García de la Cadena puntualizó que la empresa Beetmann aprecia que la pandemia conlleva a que las empresas, industrias y comercios, se obliguen a establecer esquemas de sustentabilidad y ser responsables con su entorno.

Se trata de que no importen las condiciones buenas no que establezca la Federación, que se declara no proclive a las energías renovables.

Beetmann, añadió su CEO, es una empresa que tiene operaciones en los principales parques y corredores industriales ubicados estratégicamente en los estados de Nuevo León, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, así como en el valle de México.

Vemos gran apetito de las empresas queretanas y del Bajío para consumir energía solar y aprovechar los beneficios que brinda para la productividad, que da certidumbre a los trabajos industriales (…)

Estamos muy satisfechos con la recepción del PIQ”. Juan Carlos García

de la Cadena

CEO de Beetman

20 mdd

Inversión total del megaproyecto hasta su segunda etapa de desarrollo

3

Etapas tendrá en total la construcción del sistema conversor.

la última será

en 2023