Insta ‘Pancho’ cambio de rumbo para evitar amenaza a clase media

El gobernador de Querétaro descarta la aparición de una ‘Casa Blanca’ al término de su sexenio, así como aspirar a la coordinación del PAN en San Lázaro

Texto: Alhelí Lara Rodríguez / Fotos: Yarhim Jiménez

La carrera de Francisco Domínguez Servién dista de terminar. Su retiro de la arena política es, prácticamente, inexistente. A pesar de que el próximo año dejará de gobernar desde la Casa de la Corregidora, sabe que el Partido Acción Nacional (PAN) lo arropará en su futuro próximo.

Su trayectoria lo anticipa como posible líder de su bancada, pero su determinación y capacidad de gestión en momentos de crisis lo pone como una carta fuerte para crear una oposición, que hoy, luce desdibujada, desarticulada.

Si bien, sostiene que sus próximos pasos dependerán de los acuerdos familiares, su expresión refleja que va por más. El misil llamado Guillermo Gutiérrez Badillo, o la granada lanzada por el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, pareciera que sólo arrecian el temple del queretano. ¿Habrá algo que pueda detenerlo?

En entrevista concedida a AM de Querétaro, en el Palacio de Gobierno, -edificio icónico y referente en la historia de México-, Domínguez Servién dejó claro lo que espera del cierre de su administración y del próximo mandatario estatal. Sostuvo que no hay competencia con el Gobierno federal, sin embargo, hizo un llamado a alzar la voz, así como a defender a Querétaro y su democracia.

PRÓXIMOS PASOS

Alhelí Lara Rodríguez (ALR): ¿Cuál será el próximo encargo de ‘Pancho’ Domínguez ¿el nuevo coordinador del PAN en la Cámara de Diputados? ¿el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN? O bien, ¿el siguiente presidente de México?

Francisco Domínguez Servién (FDS): La Cámara baja, dala por descontada. No iré al Congreso federal en 2021, ni a coordinar a la bancada de mi partido en los lugares que obtenga el 6 de junio por una vía plurinominal. No lo voy a pedir, no lo haré. Voy a estar aquí, en el único encargo. Éste lo voy a terminar el 30 de septiembre a las 12 de la noche, cuando se haga el cambio de poderes.

Ya me sentaré unos días para pensar, en soledad, y luego platicaré con la familia si tomo la decisión de seguir o no en la política, o me dedicaré a producir alimentos. Hay varias alternativas, tanto en la parte profesional, como en la personal.

ALR: ¿Has soñado con la banda presidencial?

FDS: No sueño con la presidencial y nunca he pensado en el paso siguiente, excepto en la gubernatura, que desde la llegada al Senado se planeó, pero todo se ha dado como lo ha dado el trabajo. En lo personal, me encanta servir, pero nunca he pensado que ‘Pancho’ Domínguez sea, tan siquiera, un aspirante a la presidencia.

ALR: ¿Los queretanos pueden tener la seguridad de que al término de tu sexenio no saldrá a la luz una ‘Casa blanca’ de ‘Pancho’ Domínguez?

FDS: Fui el primer gobernador –aunque también lo pelea el de Baja California Sur-, que entregué mi tres de tres desde el primer año. Lo he estado haciendo constantemente, y lo haré el año que entra. Están a los ojos de todas las y los queretanos mis bienes, mis cuentas. Lo demás, es conflicto de interés, pero ya no va a existir en ese momento, al final.

ALR: En tu Informe hubo un tema ausente, el de género, ¿’Pancho’ Domínguez le queda a deber a las mujeres?

FDS: Yo siempre he dicho que ellas son quienes me deben de juzgar. Hay un Instituto Queretano de la Mujer, donde hay una casa para la mujer amenazada, violentada y se atiende a quienes necesitan aislarse; se les da casa y sustento, tanto a ellas como a su familia.

Me proponen un nuevo proyecto de crear una nueva casa para las mujeres que se quieren aislar por amenazas de sus parejas formales o no formales, por cuestiones de violencia de género, y espero cumplir, aún tengo la oportunidad. Es un proyecto muy bonito, que implica atención psicológica, de seguridad jurídica, personal y con un empleo. Espero que pueda ser mi último proyecto del año que entra.

ALR: También en tu Quinto Informe lanzaste algunos ‘llegues’ y mencionaste que la clase media está amenazada.

FDS: Si no corregimos el rumbo, sí. Hoy el PIB nacional está a menos de 8 por ciento. Se debe hacer un esfuerzo nacional, con unidad, para recomponer la economía, el empleo, como lo hace Querétaro. Si no se estabiliza el año que entra, si no aplicamos medidas en unidad, (seas del partido que seas) y logramos detener esa caída del PIB -que al final se traduce en falta de presupuesto para el campo, la educación, la salud o la infraestructura-, la clase media sí se verá amenazada. No es el caso de Querétaro, pero si analizas la confianza del país para las inversiones transnacionales, pues ahí se los dejo de tarea.

PASE DE ESTAFETA

ALR: ¿Qué cualidades deberá tener el próximo gobernador?

FDS: La continuidad. Hoy Querétaro ha dado confianza a inversionistas nacionales y mundiales. Forma parte de los 10 destinos para la inversión aeronáutica. Aquí sigue trabajando Bombardier con más de 2 mil empleados, está la empresa que innova en la turbina de los motores americanos, con más de mil ingenieros; está Safrán, los franceses, con siete plantas con más de 2 mil empleados.

Además, con talento queretano, se elabora uno de los motores más vendidos del mundo. También contamos con la industria automotriz, donde somos la número uno en creación de autopartes, surtiendo y exportando las piezas de alta especialización. Y el día de hoy también estamos ganando terreno en el campo financiero con MetLife y Deloitte. Así que, lo que se necesita es esto, continuidad. Querétaro es de los mejores estados de la República. Hay que buscar la confianza de las familias, y eso se hace con Estado de derecho y seguir esa continuidad.

ALR: Para la sucesión, ya se manejan nombres. Uno de ellos es Mauricio Kuri ¿Apuestas a su candidatura?

FDS: En mi posición, no te puedo dar una opinión sobre alguien que podría postular mi partido.

ALR: Se habla de un acuerdo de no intervención en las elecciones ¿cómo se evitará la llegada de Morena al estado?

FDS: Cuando vino el presidente, hace un mes, se acordó en una reunión privada qué él no iba a meter las manos en las elecciones de Querétaro, ni tampoco ‘Pancho’ Domínguez, y así lo haremos.

Si alguien de mi equipo, de mi gabinete, aspira a apoyar a alguien, tendrá que irse del gobierno, y tendrá que avisar más pronto que tarde.

ALR: En el Gobierno federal se especula que Querétaro es la’ joya’ que le falta al presidente Andrés Manuel López.

FDS: No es una competencia entre el gobernante y el presidente de la República, de un gobernante emanado del PAN y un presidente con su fuerza de Morena, sino que debemos estar pensando siempre en las familias y no en qué estado se arrebata o qué estado se deja. La democracia ha costado mucho ganarla. Ha habido alternancia, de hecho, yo soy parte de ella, y se debe respetar la decisión de los queretanos, y es por lo que tenemos que alzar la voz y defender a Querétaro.