A favor o en contra: Por un turismo queretano diversificado

Ante las posibilidades que ofrece la industria, deben sopesarse los impactos a nivel local, señaló el secretario Hugo Burgos García

Por Miguel Flores

¿PRIORIZAR TURISMO LOCAL O EXTRANJERO?

El local. Primero, por temas de salud, por un tema de que puedas activar una zona más controlable

¿HOTELES O AIRBNB?

Todo lo que sea hospedaje, que se pudiera extender un poquito, precisamente, para que tengan una recuperación, porque no está abriendo. La recaudación es poca con ese porcentaje, y a lo mejor les sirve un empleado más, alguna persona más.

¿TAXIS O PLATAFORMAS?

Yo siempre he dicho que en el taxi son unos grandes promotores de turismo. Cuando tú te subes le vas preguntando ‘¿dónde está el mejor restaurante? Mejor esto..mejor lo otro’, todo. El taxi es un buen servicio y ayudas a la economía local.

LA COLOCACIÓN DE PARQUÍMETROS

Tienes que hacer un estudio para conocer el impacto que pueda tener los negocios, depende de eso

CERRAR EL CENTRO HISTÓRICO Y HACERLO PURAMENTE PEATONAL

Se necesitaría conocer el diámetro del cierre del centro y se necesitaría hacer un estudio previo para ver cuál es la parte que realmente quieren cerrar.

¿Atraer un turismo con un poder adquisitivo mayor?

A favor.

¿No sería esto objeto de críticas, como se ha dado en otros estados, por ejemplo, en Guanajuato?

No, no, no. El turismo siempre es bienvenido, todo. Cualquiera que te diga, pues siempre quiere un mayor gasto adquisitivo, pero eso no quiere decir que seas o que estás buscando un turismo diferente. Todos quieren un gasto mayor, y eso te lo puede decir a nivel nacional. Todo mundo busca que la gente gane más ¿no?, pero nada tiene que ver con la condición económica de tu familia ni mucho menos.

¿Este tipo de turismo ayudaría a la recuperación económica y finanzas del Estado?

A lo mejor sí, pero también tienes que ver cómo, en qué te puede afectar al comercio local. Yo lo analizaría, primero, en un estudio.