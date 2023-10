La salud mental, fundamental para llevar una vida lozana

Juan Carlos Machorro

El doctor Ángel Manuel Juárez Lemus, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, indicó que el dolor es causado por diversos orígenes y puede ser momentáneo o permanente; por ello, los mexicanos requieren de mejor educación y concientización para abordar las dolencias del organismo que dañan su bienestar no solo físico sino mental, derivado del estrés, la depresión, la migraña, entre otras afectaciones que derivan en incapacidad para hacer adecuadamente las labores diarias.

“Los mexicanos tenemos una muy mala cultura de atención de la salud mental, pues pensamos que quien aguanta el dolor es alguien fuerte, sin embargo, no es bueno, es una alarma en el organismo que indica que se tiene que atender. El dolor no tiene por qué ser algo permanente. No tiene nada de malo el uso de medicamentos o atención psicológica”, indicó el especialista.