Preparatorias, salvadoras de las corporaciones policiacas en Querétaro

Estrella Álvarez

El poco interés ciudadano en incorporarse a las filas de las corporaciones policiales, ha llevado a que acudan a reclutar a las escuelas preparatorias, principalmente, en el Colegio de Bachilleres.

Y es que el nuevo modelo policial de proximidad con el que buscan profesionalizar a las corporaciones de seguridad, exige un nivel escolarizado superior, algo que policías de antaño carecen; algunos se han acercado a la educación preparatoria o de licenciatura una vez que estaban dentro de las mismas.

Para lograr cumplir con metas, visitan escuelas preparatorias para reclutar estudiantes, porque descubrieron en esta una de sus principales fuentes de abastecimiento de elementos, pues solo en una de sus últimas visitas, 320 alumnos se mostraron interesados.

Alberto Luna, director del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del estado de Querétaro (Cecafis), destacó que el 30 por ciento de los egresados del Colegio de Bachilleres, se integran a las filas policiales.

“Nos damos cuenta que una de las principales instituciones de la que nosotros nos servimos para que los jóvenes se interesen en nuestra formación inicial es el Colegio de Bachilleres del estado de Querétaro. Alrededor de 30 por ciento de alumnos que cursan la formación inicial que egresan y que ingresan a las instituciones de seguridad en el estado forman parte de este Colegio de Bachilleres”, afirmó.

Sin embargo, el Colegio de Bachilleres no quiere que vean a las corporaciones policiales como un Plan B en caso de no ingresar a una universidad pública y no puedan pagar una privada, asegura León Enrique Bolaños.

“No, no es una opción B, es una opción dentro de la oferta educativa que existe de universidades públicas, de becas de universidades privadas, de tecnológicos y demás, y por supuesto una opción de educación”, agregó.

Pero, llegar a ser policía no es fácil, tras pasar los controles de confianza, inicia una formación de cinco meses para los cadetes, a quienes se les brinda una beca por ocho mil pesos mensuales, pero una vez que acreditaron el ingreso, la corporación policial les brinda un sueldo desde 15 mil a 20 mil pesos.

“Te puedo decir que de cada 10, terminan su procedimiento tres personas, dos personas”, refiere el director del Cecafis, cuando menciona que, aunque hubo mayores solicitudes en pandemia, no todos acreditan.

Por ello, dicen, buscan que las policías sean con un nivel académico profesional y en algunos casos de maestría.

Historias en Querétaro

Cristofer Reyes es un recluta de policía de proximidad, era obrero en una empresa, pero asegura que siempre le llamó la atención el tema de la seguridad, pero nunca tuvo la intención de hacerlo, ahora pretende hacer una carrera dentro de las corporaciones.

“Era trabajador, obrero en una empresa. Tuve la iniciativa desde que iba en la secundaria. siempre me agradó la carrera policial. y desde ese tiempo se me metió la idea de ingresar. Pretendo estudiar una carrera enfocada en mi labor de lo que es como policía”, declaró.

Algo similar a Diana Flores, quien también es recluta, pues ella dice que laboraba en un sector que no tenía que ver con la seguridad, pues estaba en un centro de atención telefónica y hoy busca convertirse en inspiración.

“Estaba en una tienda de atención a clientes. Quisiera inspirar a las demás personas a hacer las cosas correctas, la verdad me gusta hacer las cosas todo bien, en cuanto todo sea posible yo inspirar a las demás personas”, mencionó.

Querétaro, presume el Cecafis, es la única de las 32 entidades federativas que ha cumplido al cien por ciento con la certificación de todos sus agentes estatales, municipales y ministeriales.

No todos quieren ser policías en Querétaro

En el municipio de Corregidora, el alcalde Roberto Sosa Pichardo, reconoció que no todos quieren ser policías, aunque es necesario ampliar la plantilla ante el crecimiento poblacional.

“Es necesario que se amplíe la plantilla, claro, cada seis meses para que las diferentes academias, pero para que lleguen es difícil porque no todos quieren ser policías y eso es una realidad”, puntualizó.

De los 60 o 70 personas que llegan por convocatoria de cada seis meses, solo concluyen sus trámites entre ocho o 10 aspirantes.

“Sí está difícil, pero sigo en ello, estoy yendo a los Cobaq, Cbtis y bachilleres para invitar a los jóvenes y decirles que aquí hay una oportunidad para ellos”, añadió.

