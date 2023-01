Galería Arte con Libertad, fuente de autoempleo

Estrella Álvarez

Con una sala de exhibición y venta, denominada Galería ‘Talento en libertad’, se promueve el trabajo elaborado por las personas privadas de la libertad para que estos puedan obtener ingresos económicos para sí o su familia.

Esto ha provocado que decenas de ellos aprendan un oficio que, muchas veces, no tienen al ingresar a los Centros de Reinserción Social, pero, además, da una oportunidad de que varias de las personas incluso se sumen a la promoción una vez que son puestos en libertad, algunos de ellos lo realizan como actividad laboral.

Playeras, muebles, bisutería, productos como carteras y bolsas son algunas de las cosas que se elaboran en los diversos los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y que pueden ser vistas en la tienda que se encuentra ubicada en la carretera a Chichimequillas número ocho mil 500, San José el Alto.

Los más de 200 productos elaborados por parte de la población penitenciaria y de externados, se encuentran exhibidos y disponibles para el público en general de lunes a viernes con un horario de 11:00 a 18:30 horas y sábados con disponibilidad de 10:00 a 15:00 horas.

Pero, además, de que se encuentra abierta al público donde podrán encontrar dichos productos, también pueden adquirirse a través de la página de internet https://cespq.gob.mx/productos-de-autoempleo.php o bien, mandar a hacer algún producto de interés a su gusto.

La idea de expansión apuesta por convertirse en una página de compra en línea con envío a todo el país y no mantenerse solo como un proyecto local.

Ana Lucía Esquivel Guadarrama, jefa del departamento de servicios pospenales, señaló que, este proyecto, es una visión para aquellos que buscan, dentro de su condición, allegarse de recursos.

Lo que les interesa, es que la población pueda conocer más allá de lo que se promociona en un ‘stand’ en la Feria Ganadera o Ferias Municipales, sino que puede adquirir productos que sean más económicos, pero que además colaboran para la reinserción de la población penitenciaria.

Lorena, actualmente estudia psicología en una universidad del estado, estuvo en el Centro de Reinserción Femenil debido a un delito que cometió, pero hoy, dice, le dio oportunidad y fuerza para salir adelante.

Apoya de manera regular a la Galería Arte en Libertad de manera voluntaria, ya no como parte de su programa de seguimiento una vez que ya no forma parte de la población penitenciaria.

“Me reincorporé hace aproximadamente tres años y he recibido el apoyo pospenal y ellos poco a poco me han ido llevando a aprovechar las oportunidades que tenemos. Me enseñaron a entrar en línea, a hacer un correo, me vincularon con la tecnología”, declaró.