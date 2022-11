Víctimas de violencia han salvado su vida

Estrella Álvarez

Con escanear un código QR, las corporaciones policiacas en Querétaro pueden conocer las medidas de protección, así como nombres de los presuntos agresores de las personas que pueden ser víctimas de violencia y, con ello, establecer mejores tiempos de respuesta.

Se brindan a hombres y mujeres por igual cuando puedan ser víctimas eventuales de un posible caso de una violencia, donde establecen las acciones de eventualmente existen en contra del agresor.

En un periodo de cuatro meses, ya había otorgado la fiscalía general de justicia más de mil tarjetas, por lo que se estima que superen las dos mil, pero las principales personas a quienes se brindan son a mujeres, que en su mayoría son víctimas de violencia.

Sin embargo, antes, las víctimas tenían que cargar un expediente que muchas veces no lo tenían a la mano en caso de huir y que, ahora, con esta tarjeta, al llamar al 911 e informar que cuentan con ella, en pocos minutos la unidad policial llega al lugar de riesgo y hay monitoreo en domicilio de manera constante, destaca Margarita Tellez, vicefiscala en Querétaro.

“De manera inmediata, se notifica a las corporaciones policiales que la mujer cuenta a partir de ese momento con alguna medida de protección. la notificación es inmediata”, mencionó.

Añadió que antes el oficio donde notificaba de medidas cautelares era burocrático.

“Anteriormente se levantaba la denuncia, se le otorgaban a la mujer sus medidas de protección y se le entregaba un oficio y ese oficio llevaba un trámite administrativo, se llevaba a las corporaciones policiales y las mujeres se llevaban su oficio. Algunas de ellas incluso lo escondían por temor a que su esposo o pareja encontrara ese documento y las pusiera en riesgo”, declaró la funcionaria.

Me roció gasolina

Así fue como Penélope sobrevivió a la violencia doméstica y que, ahora, ya ha recibido atención especializada.

“El día 22 de agosto mi esposo me roció gasolina y me prendió fuego, en parte de la mano, el cuello y el abdomen. El 6 de agosto discutimos y, en una discusión, el me golpea en la cabeza con un machete y, entonces, el 8 de agosto él andaba drogado y me empieza a decir que yo andaba con un vecino y me empieza a decir que mi única salida para salir de la casa es que me lleve a la casa del vecino o me mate en su casa”, contó.

Su vecino llamó a la policía y ellos le apoyaron para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente, la apoyaron para llevarla a la Fiscalía, donde le brindaron la información correspondiente.

Esta atención especializada, a la que refiere la vice fiscala, es una experiencia que han compartido con otros estados para que el código QR pueda llevarse a otras corporaciones.

“Generó una medida electrónica que propiamente es una tarjeta que concentra las medidas de protección a las víctimas de violencia, principalmente mujeres. En el estado de Querétaro una medida innovadora porque de acuerdo con la experiencia que hemos tenido con otros estados, Querétaro es el único que está implementando esta medida”, mencionó la funcionaria.

Violencia: Fui acosada por mi exmarido

Aurora también tuvo que recurrir a las autoridades policiales cuando su exmarido llegó armado hasta su casa y le insistió que retomaran su relación.

“Me tomaron mi declaración y me dijeron que, por todo lo que declaré, era motivo de detención y que me iban a mandar protección de manera inmediata a mi casa”, declaró la víctima.

Ella ya tenía la tarjeta porque no era la primera vez que lo hacía, pero, gracias a ello, fue detenido.

“Me dieron una tarjeta donde pudiera yo llamar y llegaban de inmediato por cualquier cosa. Ellos llegaban y la escaneaban y les aparecía mi carpeta y todo, sabían de qué proceso era y ya sabían a qué persona que tenían que buscar. Pasaban por mi casa casi cada 15 minutos”, añadió.

En Querétaro, la violencia que se ejerció hacia las mujeres por su última pareja es de un 43.4 por ciento, el porcentaje de denuncia es menor al 13 por ciento, principalmente, por miedo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); sin embargo, esta medida de prevención se extiende a las personas no solo víctimas de violencia intrafamiliar sino a aquellas que, eventualmente, puedan estar en riesgo.

