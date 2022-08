Falta aprendizaje en ventas de los jóvenes emprendedores

Juan Carlos Machorro

Denis Yris, fundador y director general de la aceleradora de negocios Wortev, declaró que los emprendedores son precisamente los individuos que buscan que las crisis económicas forman parte de sus retos y, que en estos momentos, requiere surgir la creatividad y propuestas disruptivas, sin embargo, se ha detectado que gran parte de los jóvenes emprendedores en México desconocen la forma de comunicar adecuadamente las cualidades de sus creaciones y no saben venderse a las fondeadoras, los bancos y la misma sociedad.

Declaró que los emprendedores requieren de un gran trabajo multidisciplinario y comprender que deben adoptar acciones adecuadas para “saberse vender”, pues en caso contrario es muy complejo el hacerse de fondos de financiamiento.

Ejemplificó que, en el caso mexicano un 80 por ciento de los emprendimientos se enfocan en proyectos o productos físicos y el restante 20 por ciento se encamina en ideas de tecnologías de la información o inteligencia artificial, por ello, la urgencia de tener integrantes interdisciplinarios para saber vender sus creaciones.

No puede un emprendedor no comprender los formatos nacionales e internacionales para hacerse de fondos, pues el prolongar las crisis de estas empresas provoca su quiebre.

Ejemplificó con el caso muy singular de Yunno, un emprendimiento de Querétaro, que impulsa la adopción de desayunos nutritivos para todos los integrantes de las familias.

“Apreciamos una gran pasión de sus integrantes, sus labores son eficaces y rápidas. Están abriéndose camino en Querétaro. Les hemos recomendado que tengan la cabeza fría y enfrenten paso a paso los conflictos que tenga su mercado y esencialmente identifiquen a que mercado van y sepan vender sus ideas con este público”, declaró.

Añadió que “el Bajío tiene la característica que sus nuevos emprendimientos mayormente están adoptando la creación de productos digitales. Estimamos que se debe a que su contexto industrial conlleva a tener emprendimientos en el ciberespacio”.

Recordó que el Banco Mundial redujo el pronóstico de crecimiento económico para México a 1.7 por ciento, al tiempo en que la situación económica apenas comenzaba a mejorar tras la crisis surgida por la pandemia, se registra una alta inflación y la guerra entre Ucrania y Rusia; el miedo y la incertidumbre económica podrían ser factores latentes de daño para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) mexicanas, creadas a base del emprendimiento.

Para la fondeadora de proyectos de emprendimiento, existen diversas recomendaciones esenciales para superar la crisis: informarse sobre su industria, detectar el impacto de los cambios en el mercado y en la cadena de suministro; revisar su plan financiero y desarrolle una estrategia que vislumbre tanto el peor panorama como el más optimista.

Cuidar su flujo de caja: identifique sus entradas y salidas de dinero, así puede evaluar su capacidad de pago en caso de adquirir una deuda; controle sus gastos y reduzca sus costos operativos: puede optar por trabajar en home office en lugar de rentar una oficina; no se deje dominar por el miedo, ello lleva a tomar malas decisiones; recuerde que el mejor momento para conseguir capital es cuando menos lo necesita.

Por su parte, Aziel Medina, pasante a ingeniera en Sistemas Digitales y Robótica y embajadora de Steren, declaró que los jóvenes emprendedores deben quitarse la pena y preguntar sus dudas como aceptar aquello que desconocen y no inventar a ciegas. “Nadie nace sabiendo y los emprendedores requieren de asesorarse de forma adecuada para poder concretar sus proyectos y saberlos colocar en los mercados”.

Las ciencias y la robótica son sectores que abren mucho la perspectiva de la vida. Aunado a que permite estar al día de los conocimientos que se registran en el mundo digital, puntualizó.

“Es esencial que los emprendedores aprendan a vender su fuerza de trabajo como sus proyectos, de otra manera no se podrá tanto adquirir financiamiento como hacer de acceso masivo sus proyectos digitales o en físico”, acotó. “Uno de los principales consejos es que los emprendedores de primera instancia deben saber qué necesidad están subsanando con sus proyectos y saber explicar dicha realidad al público como al financiador de los proyectos digitales o físicos que desarrollen. De otra forma, no podrán vender sus ideas o hacerlas de acceso general”, mencionó.

La joven creadora de contenidos en robótica en redes sociales abundó que un aspecto esencial para colocar los emprendimientos en la preferencia social es quitar los diálogos técnicos y rebuscados, se deben explicar los temas como si se hablará a un niño pequeño o un adulto mayor que creció sin tanta tecnología, describió.

“En mi experiencia es más sencillo hablar de tecnología con los niños pequeños, pues los adultos mayores son un poco más reticentes a la técnica, pero al final si la utilizan. Por ello, les recomiendo a los emprendedores que no quieran hablar como técnicos especializados, no deben caer en la actitud de explicar las cosas como luego lo hacen algunos doctores a quienes no les entendemos nada”, indicó.

Josué Delgado, director del evento INCmty, un foro de emprendimiento universitario del Instituto Tecnológico de Monterrey, declaró que tener espacios de enlace entre los jóvenes emprendedores y las fondeadoras es una prioridad en estos tiempos de crisis laboral.

En dichas actividades, se analiza la realidad del emprendimiento y se trata de invitar a que los emprendedores sepan las claves para consolidar sus productos y sepan cómo vender sus proyectos a las empresas fondeadoras. “Un aspecto esencial es que los jóvenes sepan que no solo es crear, sino que deben saber cómo llegar al público usuario”, declaró.

Acotó que “es una realidad que muchas veces los emprendedores tanto jóvenes como adultos, no saben venderse a las fondeadoras o explicar al público los beneficios de sus proyectos, es una obligación prepararlos para que sepan cómo salir al mercado económico, laboral y social”.

Al cuestionarle sobre la importancia del mercado del Bajío, en especial de Querétaro, indicó que “cada año es muy grato el apreciar el crecimiento de los emprendimientos en dicha zona, pues están llegando grandes empresas abiertas a las nuevas ideas”.

“Un gran ejemplo que nos indica la realidad del emprendimiento en el Bajío es el evento INCmty que se desarrolla en Querétaro, esa es la muestra clara de la importancia de esta región para las universidades y el sector privado”, agregó. “Este año, es especialmente importante para todas las áreas que hacen posible INCmty ya que estamos festejando nuestros primeros 10 años, lo que nos impulsa a seguir innovando para el ecosistema emprendedor de México y Latinoamérica, además de motivar a las personas a que sigan creyendo en sus sueños, fortalezcan sus redes y creen todos los días las soluciones del futuro”, comentó el experto.

En este décimo aniversario, la INCmty, contará con grandes figuras del emprendimiento, entre las que se encuentran James Clear, autor del ‘bestseller’ del New York Times ‘Hábitos Atómicos’; Alejandro Preinfalk, presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe; Penny Locaso, la primera jaquer de la felicidad en el mundo y Simon Mainwaring, fundador, CEO de We First; entre otros.

Indicó que se dieron a conocer las convocatorias para que los emprendedores tengan acceso a diferentes actores del ecosistema emprendedor e identifiquen actividades relevantes que les permitan continuar desarrollando sus ‘startups’, acercarse con inversionistas, conectar con otros emprendedores y obtener mentorías con líderes de sus respectivos sectores.

INCmty cuenta con más de cien mil miembros activos de México y América Latina, convirtiéndose en la plataforma más relevante para el ecosistema emprendedor.

INFLACIÓN FRENA LA CAPITALIZACIÓN AL EMPRENDIMIENTO

La inflación es uno más de los fenómenos que mantiene alerta a los emprendedores. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que comercializan los mercados de los diferentes países por un tiempo prolongado.

Aunado a que en el país se tiene el grave problema de que es muy poca o nula la capitalización de riesgo para los emprendedores debido al miedo por los grandes actores económicos que prefieren guardar sus recursos que impulsar a las nuevas ideas.

En México, se tienen menos de cien fondeadoras de capital, mientras que Estados Unidos suma más de tres mil 500 fondeadoras que impulsan a los emprendedores. Ello se refleja en que, hasta el 2020, se tuviera el primer unicornio a nivel continental.

