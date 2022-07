Víctor Xochipa

Gabriel Humberto Alcántara Carranza es ingeniero mecánico de profesión, al llegar su jubilación, adoptó dos ‘hobbies’ en su vida, la fotografía y entrenar perros. Este último inició desde la infancia, pero de manera profesional, empezó hace 20 años por la necesidad de proteger su casa.

Origen

Tener un perro es una gran responsabilidad y el amor que le brindes será el amor que recibirás, el agradecimiento es una parte fundamental de estos animales, no en vano es considerado como el mejor amigo del hombre. El perro desciende genéticamente del lobo, sin embargo su domesticación no ha cambiado este instinto, así que si maltratan a un perro y lo abandonan, este se vuelve neurótico y agresivo.

Antes de tener un perro

Hay muchas personas que quiere tener un perro, Gabriel Alcántara recomienda tomar en cuenta lo siguiente: tiempo, espacio y amor para cuidar un perro. “Es un mito que se necesita mucho para tener a un perro, pero es recomendable salir a pasear con él dos veces al día, darle de comer (2 o 3 por día) la cantidad dependerá de la talla del perro. Claro, la limpieza es indispensable recoger sus heces fecales y lavar sus orines. ¡Es todo!”, dijo el entrenador.

El espacio

Las dimensiones de tu vivienda son fundamentales para tener un perro, “Sí vives en un departamento, pues no es recomendable tener un ‘husky’ siberiano o un dóberman, que son perros de talla grande pero puedes tener perros de talla pequeña; un chihuahua o ‘schnauzer’ son aptos. Si tienes un espacio mediano, puedes pensar en tener un perro pastor alemán, pastor australiano o un ‘golden’”, comentó Alcántara Carranza.

Responsabilidad

Antes de tener un perro tienes que tener en cuenta la responsabilidad, en ocasiones los más pequeños de la casa son los que quieren tener un perro, pero aún no son responsables en la vida, así que los adultos le deben enseñar a cuidar a las mascotas.

“Un niño no puede cuidar a un bebé, no tienen los conocimiento ni la fuerza para hacerlo, pero los padres le pueden enseñar con el ejemplo. Un perro siempre es agradecido, no importa la raza y desde pequeño se puede entrenar, cuando uno adopta un perro que ha vivido en la calle estos se vuelven agradecidos con la familia”, dijo el experto de perros.