La cultura como regenerador social en Querétaro

Gonzalo Flores

Recuperar la historia colectiva y la identidad así como ser un canal para la recuperación del tejido social de las colonias Desarrollo San Pablo y Las Américas, en Querétaro, es parte de los objetivos del convite cultural ‘Tejiendo historias con imágenes‘ que se desarrolla semanalmente, desde mayo y hasta noviembre.

Se trata de un proyecto que se realiza actualmente gracias a la Secretaría de Cultura Federal en estas colonias y un equipo de cinco especialistas. Tres integrantes del equipo territorial y dos agentes culturales, quienes han desarrollado una metodología específica que no segrega a los participantes por edades, sino que construye desde una visión colectiva e intergeneracional, una narrativa tanto visual como escrita que fomenta la convivencia y el aprendizaje de todos los participantes mediante diversas actividades culturales pero que de fondo, fortalecen el entorno social y ofrecen una alternativa para la reintegración de los saberes y la historia de estas zonas.

El equipo territorial lo conforman Dulce Baltazar Vázquez, Samantha Portillo Miranda y Gisel Alicia Juárez Rodríguez, mientras que los agentes culturales son Keyla Murillo García y Edgar Luna.

“A través de estas herramientas y las jornadas se busca que se cuente la historia de las personas, la historia colectiva, procesos de como se organizan para cumplir ciertas actividades o ponerse de acuerdo, qué hacer al respecto, como pueden trabajar en conjunto para atender necesidades e intereses específicos de la colonia de Las Américas y San Pablo. Más allá de la cuestión técnica, esto pretende ser un detonante de este tipo de procesos y creo que ha sido el eje que se ha desarrollado en las sesiones, ya que se trabaja desde la horizontalidad”, compartió para AM de Querétaro, Dulce Baltazar.

PROYECTO INTERGENERACIONAL

Durante las jornadas se trabaja con población diversa, desde las infancias hasta personas adultas, adultas mayores y jóvenes, y aunque se consideran estás diferencias “pero no por ello al momento de trabajar, se segrega o separa por edades, sino que se busca generar que las actividades se lleven a cabo con todos los participantes en conjunto”, agregó.

Las jornadas presenciales, que son gratuitas, se realizan en la biblioteca pública ‘Epigmenio González’ así como en las canchas de la colonia Las Américas todos los jueves de 15:00 a 17:00 horas.

“Se busca generar prácticas que puedan re significar las historias del propio territorio que se está trabajando a través de estos lenguajes como el visual o literario, de tal manera que a través de estas jornadas que tienen toda una planeación, se creen imágenes, se recuperen historias locales, personales, colectivas y que vayan enfocadas al eje de la recuperación dela memoria colectiva y la identidad”, agregó Edgar Luna.

Keyla Murillo resaltó que hasta el momento se han realizado nueve jornadas (esta semana se realiza la décima) y no se trata de la fotografía y narraciones desde un plano técnico, sino que se busca el desarrollo y los procesos para desarrollar imágenes fotográficas desde la mirada de cada participante, “desde donde se mira para fotografiar elementos que integran estas colonias”.

Samantha Portillo añadió que el proyecto ha sido pensado para mantener un interés y constancia semana a semana de los participantes, mediante estrategias y planeación específica, aunque no condicionado a la asistencia semanal, es decir, quien no pueda asistir no tendrá problema para integrarse a las actividades cuando regrese.

“En las sesiones de cada jueves, dentro de las planeaciones, se enlistan las peticiones que se van a hacer a los participantes y al finalizar se comparte la temática que se abordará la siguiente semana y si hay que llevar algún tipo de material. La idea es que esto sirva para motivar la expectativa sobre lo que va haber en la siguientes sesión, todas ellas están pensadas con una secuencia, pero que en el caso de que no asistan la jornada anterior, que no dejen de participar, ya que hay un hilo de continuidad pero que no condiciona sino fuiste alguna sesión”, explicó.

El proyecto ‘Tejiendo historias con imágenes‘ busca contribuir a la estructuración del tejido social en las colonias Desarrollo San Pablo y Las Américas. Serán en total 25 jornadas de trabajo. El proyecto inició en Querétaro, en mayo y terminará en noviembre. Son 24 jornadas ordinarias, mientras que la número 25 será una jornada comunitaria donde se presentará todo el trabajo del proceso comunitario que se abrió durante estos meses, una muestra pensada en la cancha de la colonia aunque se hará una planeación y la intención es que estén todas las personas que asistieron al convite y que justo sean las personas las que decidan el espacio y que actividades que se llevarán a cabo en esta muestra. Por ahora, es una propuesta que sea en la cancha pero podría haber un cambio.

RESTABLECER TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LA CULTURA

Aunque ha sido complicado generar un grupo grande, se ha logrado conjuntar un grupo de 12 personas quienes han reactivado el movimiento dentro de la biblioteca a cargo de Adrián Solano, pues a raíz de la pandemia, se generó una falta de asistencia a este tipo de espacios que no se ha recuperado y que se busca detonar con este tipo de proyectos.

Gisel Alicia Juárez resaltó que el grupo ha mostrado interés y constancia para participar en las actividades. “Pero las personas se pueden integrar conforme pasen las jornadas, es un espacio abierto, no es obligado asistir a todas. Es una colonia que tiene muchas problemáticas, pero este tipo de actividades son un remanso y al salir de la rutina ejercen su derecho al disfrute cultural. Es una cuestión identitaria, son temáticas de apropiación de espacios importantes para el desarrollo social y cultural de una colonia”.

‘Tejiendo historias con imágenes’ trabaja tanto en un salón como en actividades en calle con safaris fotográficos, que han servido para la regeneración del tejido social.

La intención es continuar y dar seguimiento después del final de las 25 jornadas y a partir de la opinión de las participantes, generar un proyecto para su continuidad.

La invitación está abierta a todas las personas de la zona que quieran integrarse y lo único que deben hacer es asistir a la Biblioteca Pública ‘Epigmenio González’, ubicada en la Calle Centéotl 122, colonia Desarrollo San Pablo.

OTRO CONVITE, EN HUIMILPAN

Aunado a las actividades que se realizan en la capital de Querétaro, también se desarrolla actualmente otro convite cultural en la comunidad de Buenavista, en el municipio de Huimilpan. Este se denomina ‘La Olla comunitaria entre sabores y sentires’ que se lleva a cabo los miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

Un proyecto que gira en torno a la alimentación sensorial y la naturaleza, convivir con los elementos que los rodean para alimentar tanto el cuerpo como los sentidos.

“La interacción y dinámica social es diferente, aunque la metodología es igual, la dinámica social y realidades nos muestran cosas diversas pero es un trabajo enriquecedor”, reconoció Dulce Baltazar.

